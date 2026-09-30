Hong Kong fija un récord financiero con la mayor emisión mundial de deuda verde digital

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Hong Kong, 30 sep (EFE).- El Gobierno de Hong Kong cerró una emisión de bonos verdes digitales por valor de 20.000 millones de dólares locales (2.549 millones de dólares, 2.247 millones de euros), un importe que sitúa a esta transacción como la mayor colocación de deuda en soporte virtual registrada hasta la fecha a escala global.

El paquete de obligaciones, articulado bajo el programa de financiación sostenible del territorio asiático, se ha distribuido en cuatro monedas distintas: dólares de Hong Kong, renminbis chinos (yuanes), dólares estadounidenses y euros.

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La cartera de pedidos superó ampliamente la oferta disponible en todos los tramos, según confirmó el Ejecutivo en un comunicado el martes por la noche, lo que “constata el fuerte apetito del capital institucional por activos que combinan objetivos ecológicos y vanguardia técnica”.

Más allá del volumen financiero, la operación introduce una primicia en los parqués. Por primera vez en el mundo, los compradores han podido liquidar la adquisición de títulos en moneda local mediante depósitos bancarios registrados en formato digital a través de la plataforma ‘EnsembleTX’.

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Esta vía se integró con las transferencias convencionales y el dinero del banco central, agilizando el traspaso del activo y sentando las bases para el uso de dinero programable en la renta fija.

Asimismo, el proceso adoptó las directrices más recientes de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales sobre un modelo homogéneo de datos, lo que estandariza la información entre entidades y automatiza la gestión del producto hasta su amortización final.

El responsable de Finanzas hongkonés, Paul Chan, celebró que se trata del cuarto lanzamiento ecológico de estas características impulsado por su gabinete y remarcó que la diversificación monetaria responde a las exigencias de las carteras extranjeras.

Asimismo, Chan avanzó que continuarán acudiendo a este canal de forma periódica para consolidar el uso de la tecnología aplicada a los pasivos soberanos.

En la misma línea, el secretario de Servicios Financieros y del Tesoro, Christopher Hui, afirmó que la iniciativa “acelera la transición energética y afianza a la ciudad semiautónoma como nodo estratégico para la sostenibilidad y la modernización bancaria”. EFE