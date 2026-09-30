Temas del día de EFE News Latino del miércoles 30 de septiembre

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EEUU HISPANOS

Washington - El presidente Donald Trump celebra este miércoles en la Casa Blanca el Mes de la Herencia Hispana, a poco más de un mes de las elecciones de medio mandato, en su primer acto de este tipo desde que regresó al poder y mientras crecen dentro de su propio partido las advertencias sobre el impacto de su política migratoria entre los votantes hispanos.

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Atlanta (GA) - El temor a las deportaciones ha llevado a suspender o reducir algunas celebraciones del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, en medio de un récord de deportaciones, y ha impulsado llamados a la participación electoral de los votantes latinos en las elecciones de noviembre.

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Miami - Yamilet Rivas, presidenta y fundadora de la Cámara de Comercio de Mujeres en Estados Unidos (Camacom), que celebra su segundo aniversario, habla en una entrevista con EFE sobre el impacto de las empresarias latinas en el país norteamericano y los retos del sector.

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EEUU INMIGRACIÓN

Austin - El migrante venezolano Wilber Garcés, herido de un disparo por un agente de ICE y recluido en un centro de detención, afronta una audiencia inicial por los cargos de agresión a un agente federal y resistencia al arresto, presentados este martes por el Gobierno de EE.UU. en su contra.

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EEUU PENA DE MUERTE

Washington - El estado de Tennessee tiene previsto ejecutar este miércoles por inyección letal a Christa Pike, la primera mujer que sería ejecutada en este estado desde 1820, una pena que sus abogados todavía intentan detener ante la Corte Suprema de EE.UU. después de que el gobernador republicano Bill Lee rechazara concederle clemencia.

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AGENDA INFORMATIVA

Los Ángeles.- EEUU ELECCIONES.- Debate electoral entre los candidatos a gobernador de California, el demócrata Xavier Becerra y el republicano Steve Hilton, retrasmitido por la CNN a nivel nacional.

Washington.- EEUU PIB.- La economía de Estados Unidos creció un 0,6 % entre abril y junio con respecto al primer trimestre, lo que supone una revisión al alza de dos décimas con respecto a la segunda estimación publicada en agosto, mientras que en tasa anual, la primera potencia mundial creció un 2,2 %, siete décimas más.

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Washington.- G20 COMERCIO.- Estados Unidos encabeza la reunión de ministros de comercio del G20 centrada en poner fin al trabajo forzoso, que ha justificado la imposición de aranceles por parte de Washington a terceros países, y denunciar la instrumentalización del comercio de alimentos

Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra un mes de septiembre marcado por la subida de los tipos, el encarecimiento del petróleo y las tensiones geopolíticas

Nueva York.- EEUU ARTE.- El museo de arte de Brooklyn, en Nueva York, muestra a la prensa su nueva exposición de arte moderno europeo, con obras de artistas como Cézanne, Edgar Degas, Paul Gauguin o Henri de Toulouse-Lautrec. (foto) (video)

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Nueva York.- EEUU ARTE.- El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) presenta 'The Surrealist Book: Tomorrow Lives in Mirrors', una muestra que explora la repercusión de los libros de artista dentro del movimiento surrealista a través de volúmenes procedentes de la colección de Helen y Sam Zell.(foto) (video)

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