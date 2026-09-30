Más de 7.000 personas acuden en el Parlamento de Andalucía a la exposición con la Copa del Mundo de fútbol

Guardar

La exposición 'Reyes del Mundo' ha registrado la visita de más de 7.000 personas durante los tres días en los que ha estado abierta al público en el Parlamento de Andalucía con el trofeo de la Copa del Mundo ganado por la Selección Española de fútbol este pasado verano en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

La muestra ha sido organizada por la Real Federación Española de Fútbol y ha contado con el trabajo de los servicios del Parlamento, a quienes su presidenta, Ana Mestre, ha agradecido "la entrega absoluta y la gran predisposición para que todas las personas que han acudido a la exposición se hayan sentido como en su casa".

PUBLICIDAD

"Ha sido un honor y una satisfacción abrir la Cámara a este trofeo que nos une a todos los españoles, rubricada con la alegría que nos dieron anoche los jugadores de Luis de La Fuente derrotando por 4-1 a Croacia en un gran partido", ha resaltado.

Desde el Parlamento han recordado en una nota que, más allá de esta ocasión especial para conocer en primera persona el antiguo Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, actual sede del Parlamento de Andalucía, otra fecha importante para los visitantes es la Jornada de Puertas Abiertas que se celebra con motivo del Día de Andalucía, que se desarrolla anualmente el sábado anterior al 28 de febrero, y que registró la afluencia de unos 3.400 visitantes en su última edición.

PUBLICIDAD

Durante el resto del año, las personas interesadas en visitar la Cámara pueden hacerlo apuntándose, de manera individual o grupal, al programa de visitas guiadas a través de la web oficial de la Cámara, y el acceso se efectúa por la Puerta de San Juan de Ribera s/n.

Además de las visitas presenciales, la web oficial del Parlamento ofrece la posibilidad de hacer una visita virtual con una experiencia inmersiva, con más de 1.500 imágenes de alta resolución en 360 grados, a través del enlace 'https://visitavirtual.parlamentodeandalucia.es/es/tour/nckqnz4n3e'.