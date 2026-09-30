EEUU sanciona a nueve personas y una empresa de una red de fraude que financia al Tren de Aragua

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El Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este miércoles la imposición de sanciones contra nueve personas y una empresa por participar en una red de fraude con la que se financia el Tren de Aragua, que Washington considera organización terrorista.

Entre los afectados por esta medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) figura Aníbal Canelon, alias 'Prometeo', uno de los diez fugitivos más buscados por la Policía Federal estadounidense (FBI) acusado de fabricar el "malware utilizado en los ataques de 'jackpotting' a cajeros automáticos" y blanquear el "botín" a través de transacciones con criptomonedas.

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Además de este, otros ocho hombres han sido sancionados en calidad de "socios" de 'Prometeo', al brindar apoyo material al Tren de Aragua, conspirar para cometer fraude bancario así como para blanquear dinero, y participar en el fraude a través de cajeros automáticos.

Este mismo paquete de sanciones contra la organización fundada en Venezuela incluye a Juan Gabriel Rivas, alias 'Juancho', descrito por el Tesoro como "un líder de alto rango de Tren de Aragua que opera desde varios países de Sudamérica y dirige operaciones que incluyen la extracción de oro, la exportación de estupefacientes y delitos violentos".

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Además de estas nueve personas, la OFAC ha sancionado este martes a la Enigma Community, con sede en México, propiedad de un hombre vinculado a la banda criminal, por "haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios a o en apoyo de, Tren de Aragua".