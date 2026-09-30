La SIP reunirá a más de 70 ponentes en octubre en Bogotá para hablar de la IA y la prensa

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Miami (EE.UU.), 30 sep (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reunirá a más de 70 ponentes en su 82ª Asamblea General, del 22 al 25 de octubre en Bogotá, que estará centrada en la libertad de prensa y la inteligencia artificial (IA), según el programa final que la organización divulgó este miércoles.

Delegados de todo el continente debatirán los informes sobre la situación de la prensa en cada país de América, en un contexto marcado, según la SIP, por la violencia, el hostigamiento, la presión judicial y las restricciones al acceso a la información.

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La asamblea abordará también la impunidad en los crímenes contra periodistas y el acoso sexual en las redacciones, con la participación, entre otros, de la periodista colombiana Jineth Bedoya Lima, editora de Género del diario El Tiempo.

El periodista estadounidense Ron Suskind, ganador del Premio Pulitzer, analizará cómo la inteligencia artificial puede ampliar la capacidad de investigación de las redacciones, y el editor en jefe del diario San Francisco Chronicle, Emilio García-Ruiz, contará la transformación de su periódico ante esa tecnología.

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Entre los ponentes también figuran el editor jefe de The New York Times, Marc Lacey, y el presidente ejecutivo de NBCUniversal Telemundo Enterprises, Luis Fernández, que hablará de la evolución de las audiencias y del negocio de los medios en español.

La asamblea recordará los 30 años del discurso 'El mejor oficio del mundo', que el escritor colombiano Gabriel García Márquez pronunció ante la SIP en 1996 en Los Ángeles.

Sobre su vigencia conversarán el presidente de la Fundación Gabo, Jaime Abello; el fundador del Centro Knight para el Periodismo en las Américas, Rosental Calmon Alves; la cofundadora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, María Teresa Ronderos, y el expresidente de la SIP, Enrique Santos Calderón.

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The New York Times recibirá en Bogotá el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa 2026, que le concedió en agosto la organización por llevar a los tribunales las restricciones de acceso de la prensa al Pentágono y por defenderse de una demanda multimillonaria contra su cobertura de investigación. EFE