VÍDEO: Macron dice que el Tratado de Amistad "está en un camino que no se pueda parar" para poner broche a su visita

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El presidente francés, Emmanuel Macron, ha defendido este miércoles que el Tratado de Amistad entre España y Francia, que tumbó la víspera el Senado gracias a la mayoría del PP, está "en un camino que no se puede parar", al tiempo que ha agradecido a los Reyes Felipe VI y Letizia su invitación y el trato recibido durante su visita de Estado a España.

Así lo ha hecho en un breve mensaje durante un acto en la residencia de la embajadora francesa en Madrid, Kareen Rispal, con el que ha puesto el broche a su visita de Estado de dos días, cumpliendo así con la tradición de una recepción de devolución para agradecer la invitación de los Reyes y su acogida en España.

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En presencia de Felipe VI y Letizia, así como de la primera dama, Brigitte Macron, el presidente francés ha subrayado que su visita era "casi obligatoria" habida cuenta de que los Reyes viajaron en visita de Estado a Francia hace once años y la última de un mandatario galo a España tuvo lugar en 2009.

Macron se ha referido al "famoso Tratado de Barcelona", en referencia al Tratado de Amistad que suscribió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la cumbre celebrada en la Ciudad Condal en 2023, "del que hemos hablado mucho durante esta visita" y ha defendido que "está en un camino que no se puede parar".

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"Pronto se eliminarán las ambigüedades", ha añadido, dando así por hecho que podrá ser ratificado, en línea con lo que ya dijo la víspera en el Palacio Real y a lo que ha sostenido en su comparecencia con Sánchez, en la que ha defendido que es un buen tratado y ha lamentado que el Senado no lo considerara así.

Dicho esto, ha subrayado que si algo ha puesto de manifiesto la visita ha sido la voluntad de seguir avanzando y profundizando en la relación y que ambos países tienen "la misma visión" en muchos asuntos. Ambos países, ha defendido, apuestan por "forjar una Europa más lúcida y abierta" y "son grandes defensores del multilateralismo y del orden internacional".

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Macron, que ha terminado sus palabras con un "viva la amistad entre España y Francia", ha asegurado a los Reyes que tienen en Francia "amigos seguros y por mucho tiempo" antes de brindar con ellos y con su mujer para cerrar el acto, al que ha seguido un cóctel.

Entre los invitados al acto, además de los Reyes, también estaban el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; el exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el exfutbolista Raphael Varane, la actriz Nieves Álvarez o la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada.

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