Guatemala investiga la actuación del Ejército en una matanza que dejó ocho muertos

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Ciudad de Guatemala, 30 sep (EFE).- El Gobierno de Guatemala anunció este miércoles la apertura de una investigación para indagar sobre la actuación de miembros del Ejército en la matanza de ocho personas el pasado domingo en el este del país centroamericano.

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, confirmó que el Ministerio Público (Fiscalía) encabeza las pesquisas y que se instruyó al Ejército a colaborar plenamente para esclarecer lo ocurrido en el municipio de Huité, ubicado en el departamento (provincia) de Zacapa, una región estratégica para el narcotráfico, cercana a la frontera con Honduras.

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"Instruí al ministro de la Defensa a que estableciera una comisión multidisciplinaria para realizar las averiguaciones con el propósito de adoptar las medidas que procedan conforme a las regulaciones militares; este informe establecerá el alcance de la participación del Ejército", declaró Arévalo de León -en rueda de prensa-.

En esa misma línea, el ministro guatemalteco de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, subrayó que la institución castrense está sometida a la ley y respaldó el esclarecimiento objetivo de los hechos frente a las denuncias comunitarias que apuntan a la presencia de tropas durante el ataque.

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El suceso ocurrió el pasado 27 de septiembre en Huité, a unos 150 kilómetros al este de la capital, donde ocho personas -entre ellas tres mujeres y un menor de edad- fueron acribilladas en distintos lugares.

El martes, durante el entierro masivo en la localidad, familiares de las víctimas acusaron a las fuerzas de seguridad estatales de haber participado en la agresión armada, señalamientos que hasta el momento tanto la Policía como el Ejecutivo han negado.

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Al respecto, el jefe de la cartera de Defensa explicó que esta comisión está amparada en los reglamentos militares y evaluará todas las áreas operativas, doctrinarias, logísticas y de personal que intervinieron en el despliegue.

"Todas estas áreas van a estar representadas para que en cada línea se vea que se cumplieron los protocolos de acuerdo a la planificación y leyes vigentes; esa es la misión multidisciplinaria que ya está trabajando para rendir el informe correspondiente", precisó Sáenz.

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Por su parte, el mandatario guatemalteco admitió la presencia de tropas durante la jornada de los hechos violentos y garantizó que el informe interno despejará las dudas sobre el operativo.

"Sí, hubo presencia militar. Eso no hay duda. Y como hubo presencia militar, tenemos esta comisión multidisciplinaria que es la que nos va a indicar exactamente de qué forma, en qué manera, con qué alcance y cómo se comporta", declaró Arévalo de León.

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Hasta el momento, las circunstancias de la matanza no han sido esclarecidas y el Ministerio Público ha detallado que hubo al menos cuatro escenas del crimen distintas dentro del municipio, en las que se recabaron 77 indicios balísticos. EFE

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