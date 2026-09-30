Costa Rica refuerza su apuesta por los trenes con los estudios para uno al Pacífico

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San José, 30 sep (EFE).- Costa Rica realizará los estudios técnicos para un tren de pasajeros y de carga que una el centro del país con la provincia de Puntarenas (Pacífico), un proyecto que refuerza la apuesta por este medio de transporte que tiene como iniciativa estrella el tren eléctrico metropolitano valorado en 800 millones de dólares y que se prevé que iniciará operaciones en 2031.

Este proyecto "traerá beneficios significativos a los miles de usuarios que se desplazan entre el Gran Área Metropolitana y el Pacífico a diario, así como a las mercancías aportándole a la productividad de las empresas y a la competitividad", dijo este miércoles el presidente del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Álvaro Bermúdez.

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El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) informó este miércoles que aprobó una cooperación técnica por 1.575.000 dólares para la realización de los estudios que "permitirán analizar la viabilidad técnica, económica, financiera, ambiental, social y legal del proyecto, así como definir las condiciones necesarias para su eventual diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento".

El proyecto contempla la reconstrucción de la vía de unos 100 kilómetros entre la provincia de Alajuela (centro) y Puntarenas (Pacífico), la cual operó hasta 1995 cuando el servicio fue eliminado y la vía quedó en el abandono.

El objetivo de la iniciativa es reactivar ese servicio de pasajeros a la ciudad costera de Puntarenas, uno de los atractivos turísticos de la zona del Pacífico Central del país, y además la ruta de carga a Puerto Caldera, el principal puerto del Pacífico del país.

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"Para el transporte de pasajeros, el proyecto plantea una alternativa moderna y eficiente que contribuya a mejorar la movilidad entre ambas regiones y a reducir la dependencia del transporte particular; mientras que, en materia de carga, busca facilitar el traslado de mercancías desde y hacia el Puerto de Caldera, generando condiciones para una logística más integrada y competitiva", explicó el BCIE.

Ante los severos problemas de tráfico y de infraestructura de carreteras que enfrenta Costa Rica, los últimos Gobiernos han reforzado la apuesta por el tren como un medio de transporte moderno y ágil que aporte soluciones.

El proyecto estrella del país es el tren eléctrico de pasajeros del área metropolitana llamado Tibi (ciempiés en idioma indígena ngäbe), que busca sustituir al actual tren de combustible que une, en una sola línea y pocas frecuencias, a las ciudades de San José, Alajuela, Cartago y Heredia, que son las que conforman la Gran Área Metropolitana.

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En mayo pasado el Congreso costarricense aprobó el financiamiento de 800 millones de dólares para construir el Tibi, que se desglosa en un crédito de 250 millones de dólares del Banco Europeo de Inversiones y otro de 550 millones de dólares del BCIE. De ese monto del BCIE, el Fondo Verde del Clima cofinanciará 178,7 millones y donará 21,3 millones.

El tren abarcará 51 kilómetros de longitud con frecuencias de 10 minutos y contará con 30 estaciones y dos líneas.

Se prevé que el tren comenzará a operar en una primera etapa en 2031, movilizará a unos 100.000 usuarios al día cuando esté concluido por completo y removerá 6,5 millones de toneladas de dióxido de carbono durante su vida útil, con lo cual ayudará a Costa Rica en su meta de convertirse en un país carbono neutral en el año 2050. EFE

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