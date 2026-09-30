Guterres alerta del aumento de víctimas civiles por los ataques contra Kiev y pide frenar la escalada

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El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha expresado este martes su alarma por la intensificación de los ataques registrados a diario contra Kiev y otras ciudades de Ucrania, así como por el incremento de las víctimas civiles provocado por las operaciones de las Fuerzas Armadas rusas en territorio ucraniano, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El máximo responsable de la ONU está especialmente preocupado por la dimensión que están adquiriendo los ataques contra la capital y por los informes recibidos por la organización que apuntan que las agresiones rusas están "causando un número récord de víctimas civiles", ha indicado el portavoz del secretario, Stéphane Dujarric, en rueda de prensa.

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Entre los episodios que han suscitado especial preocupación figura el ataque registrado esta semana contra la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, situada en Kiev.

Al mismo tiempo, Guterres ha llamado la atención sobre el aumento de las víctimas civiles derivado de los ataques "cada vez más frecuentes" de las fuerzas ucranianas contra territorio ruso y ha condenado "todos los ataques dirigidos contra civiles e infraestructuras civiles, dondequiera que se produzcan", en referencia a la situación en ambos países.

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En este contexto, Naciones Unidas ha repetido su llamamiento al cese inmediato de la dinámica de escalada que acompaña al conflicto ruso-ucrnaiano y ha insistido en la necesidad de "redoblar los esfuerzos diplomáticos" con el objetivo de avanzar de forma urgente hacia un alto el fuego "inmediato, completo e incondicional".

Según la posición trasladada por su portavoz, ese alto el fuego debería constituir el punto de partida para alcanzar posteriormente una solución de paz que sea "justa, integral y duradera" para Ucrania.

"Naciones Unidas está dispuesta a apoyar todos los esfuerzos significativos en ese sentido", ha concluido Dujarric, reiterando así la disposición de la organización a respaldar las iniciativas diplomáticas encaminadas a poner fin a las hostilidades.

Este pronunciamiento tiene lugar el mismo día en que las autoridades ucranianas han confirmado la muerte de una docena de personas, además de otras 200 heridas, como consecuencia de los ataques que las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado sobre Kiev, la capital, en la última semana, ofensiva que ha continuado durante la pasada noche.

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