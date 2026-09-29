Parlamento de Venezuela nombra una comisión para iniciar proceso de renovación del Supremo

Guardar

Caracas, 29 sep (EFE).- El Parlamento venezolano, de mayoría chavista, nombró este martes una comisión de once diputados que tendrá como misión abrir el proceso burocrático para designar a los 32 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en atención a lo acordado en el diálogo con un sector de la oposición que impulsa Estados Unidos.

La comisión elegirá a los 12 representantes de la sociedad civil que conformarán junto a los 11 legisladores designados hoy el Comité de Postulaciones Judiciales, un órgano que se encargará de evaluar a los candidatos al Supremo, actualmente señalado de ser afín al Gobierno.

PUBLICIDAD

La comisión es presidida por el chavista Giuseppe Alessandrello y la integran los también oficialistas Gloria Castillo, José Óscar Villarroel, María Gabriela Vega, Fernando Bastidas, Carlos Mogollón, Jonathan García y Liliana González.

De igual forma, participarán los opositores Pablo Perez -quien será el vicepresidente-, Luis Florido y Félix Freites, comúnmente tildados por la oposición tradicional de ser colaboracionistas del Gobierno.

El presidente de la Asamblea Nacional, el chavista Jorge Rodríguez, les ordenó reunirse inmediatamente y presentar el cronograma oficial para la designación de los magistrados que conformarán el máximo tribunal.

El pasado 1 de septiembre, el Parlamento aprobó una reforma para aumentar de 11 a 12 el número de representantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales, en respuesta a un acuerdo alcanzado con la oposición como parte del diálogo y en un intento por garantizar la independencia a la hora de elegir a los nuevos magistrados.

PUBLICIDAD

De forma paralela a este comité también funcionará un consejo de siete juristas, cuatro de ellos de confianza de la oposición, como un filtro adicional para que haya independencia y equidad en el máximo tribunal.

La conformación del consejo de juristas es parte de los acuerdos alcanzados en el diálogo entre el chavismo y la oposición de cara a una transición, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero pasado. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)