Netanyahu se reúne con el opositor Lapid para compartir "alertas de posibles ataques" en torno a las elecciones

07/08/2022 El primer ministro israelí, Yair Lapid, junto al ex primer ministro Benjamin Netanyahu POLITICA INTERNACIONAL Haim Zach/GPO/dpa

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha mantenido este martes una reunión con el líder de la oposición, Yair Lapid, para presentarle "alertas de posibles ataques" en varios frentes de cara a las elecciones, en línea con las alertas de seguridad erigidas por el mandatario israelí antes de los comicios.

"El primer ministro Benjamin Netanyahu ha concluido hace poco una sesión informativa sobre seguridad con el líder de la oposición, Yair Lapid, a la que han asistido el secretario militar del primer ministro (Guy Markizeno) y el oficial de inteligencia de la Secretaría Militar", ha informado la oficina de Netanyahu, que ha señalado que, durante el encuentro, "se han presentado en detalle alertas sobre posibles ataques en los diversos frentes de cara a las elecciones".

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Tras la reunión, Lapid, que ha prometido "no violar la confidencialidad" de la misma, ha cargado en un vídeo en redes contra la gestión del primer ministro de estas alertas de seguridad en torno a las elecciones, reclamando que "las amenazas a la seguridad exigen un manejo profesional y responsable".

"Las actualizaciones sobre amenazas deben provenir de organismos profesionales --las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet--, y no de la cuenta de Twitter de un político en plena campaña electoral", ha espetado, subrayando que "la seguridad de Israel y las bases de las FDI no son meros escenarios para vídeos de campaña".

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El opositor israelí ha remarcado que "antes del 7 de octubre, Netanyahu hizo caso omiso de todas las advertencias", en alusión a las supuestas alertas de países como Emiratos Árabes Unidos y Egipto acerca de los planes de milicias palestinas como el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para lanzar un ataque desde la Franja de Gaza, los cuales el mandatario habría ignorado, si bien ha negado haber recibido tales mensajes.

La acusación lanzada por Lapid gana especial peso en un momento en el que Netanyahu ha decidido denunciar por difamación contra medios como el diario 'Haaretz', el Canal 12, el portal de noticias Yedioth Ahronoth, así como contra los periodistas Shlomi Eldar, Uri Misgav, Nadav Eyal, Barak Ravid, y Attila Somfalvi, a los que señala, precisamente, por este tipo de revelaciones.

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"Ahora, con las elecciones a la vista, se dedica de repente a avivar el miedo", ha contrapuesto Lapid, afeando esta postura al argumentar que "las FDI, el Shin Bet (la inteligencia israelí a nivel interno) y la Policía están plenamente preparadas para los comicios" y que "no hay motivo para sembrar el pánico entre la población".

Además, ha reclamado a Netanyahu que, "si tanto le preocupa la situación de seguridad, debería llamar a filas a los 15.000 reclutas ultraortodoxos que faltan en las FDI", criticando así las exenciones de reclutamiento facilitadas por el Gobierno israelí a las comunidades haredíes.

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"En cualquier caso, las elecciones se celebrarán según lo previsto; nadie tiene excusa para alterarlas", ha zanjado, antes de concluir su intervención adelantando que ha solicitado "una reunión a cuatro bandas con el jefe del Shin Bet --legalmente responsable de proteger la democracia-- (David Zini) y con el presidente de la Comisión Electoral Central, el juez Noam Sohlberg, para garantizar que todos estemos plenamente informados y coordinados de cara a las elecciones".