El defensa Nico Schlotterbeck sufre de una lesión en el tobillo y abandona la concentración de Alemania

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El defensa alemán Nico Schlotterbeck sufrió este miércoles una lesión de tobillo en el entrenamiento previo al encuentro contra Serbia, correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Naciones, y abandonará la concentración de la selección nacional para regresar a Dortmund.

Schlotterbeck se torció el tobillo derecho dañándose los ligamentos externos en la sesión previa al encuentro de este jueves frente a la selección serbia, mientras que realizaba un regate. Así el jugador se suma a las bajas de Jamal Musiala y Kai Havertz producidas durante este parón de selecciones.

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Tras los primeros exámenes médicos, Schlotterbeck viajó con el resto de sus compañeros a Múnich, pero el jueves regresará desde allí a Dortmund, por lo que tampoco podrá jugar este domingo en el duelo ante Grecia.