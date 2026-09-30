EEUU amplía sus sanciones contra las personas y entidades vinculadas con el Ministerio de Defensa de Irán

Guardar

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este martes una nueva batería de sanciones económicas contra diferentes personas y entidades acusadas de facilitar la adquisición de armas y componentes tecnológicos para el Ministerio de Defensa de Irán, en el marco de la ofensiva financiera de Washington para frenar los programas balísticos de Teherán.

Las medidas, coordinadas entre el Departamento de Estado y el Tesoro estadounidense, buscan asfixiar las redes de suministro de la Guardia Revolucionaria Islámica y penalizan la participación de terceros países. En concreto, el Departamento de Estado ha incluido entre las sancionadas a la aerolínea iraní Saha Airlines, vinculada a la Fuerza Aérea de la República Islámica, y a dos compañías rusas: el fabricante de aviones Yakovlev y la empresa naviera MG-Flot, anteriormente conocida como TransMorFlot.

PUBLICIDAD

Según consta en el expediente del Departamento de Estado, la sanción contra Yakovlev responde a la entrega de cerca de 24 cazas de entrenamiento avanzado Yak-130 a Irán entre finales de 2023 y diciembre de 2025. Por su parte, Washington acusa a la naviera rusa MG-Flot de utilizar sus buques para transportar misiles balísticos de corto alcance iraníes hacia territorio ruso en 2024, así como vehículos de defensa antiaérea a finales de 2025.

De forma paralela, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro ha impuesto restricciones contra una red de cinco personas y cinco empresas encargadas de dotar de material al Ministerio de Defensa iraní. Entre los sancionados destacan Asghar Alizadeh Tabatabai, representante de la cartera de Defensa iraní en Pekín, al que se acusa de coordinar la adquisición de "sistemas de armamento completos y componentes de doble uso" en China, y Parisa Lali, representante en Irán de la empresa Kavoshcom, proveedora de componentes electrónicos.

PUBLICIDAD

La lista de la OFAC se completa con Alí Fotowat Almady, director ejecutivo de Kavoshcom y presunto facilitador de la Organización de Industrias Aeroespaciales iraní, descrita por el Tesoro como "responsable del programa iraní de misiles balísticos"; la ciudadana china Li Fen y su compañía EC Mojo, con sede en Hong Kong; y el empresario Wasim Pasha Tajamal, presidente de Cavalier Group. Este grupo, con presencia en Pakistán, Arabia Saudí y Turquía, ha visto cómo varias de sus filiales internacionales también han sido objeto de las sanciones estadounidenses.

A través de un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Thomas Pigott, ha recordado que el presidente Donald Trump "ha sido claro" al afirmar que Irán "nunca debe obtener un arma nuclear". Las autoridades estadounidenses han denunciado el bloqueo de Rusia y China en el Consejo de Seguridad de la ONU para implementar estas sanciones a nivel internacional, y han anunciado una recompensa de hasta 15 millones de dólares a través de su programa 'Rewards for Justice' por cualquier información que ayude a desmantelar los mecanismos financieros de la Guardia Revolucionaria iraní.

PUBLICIDAD