La actividad manufacturera china acelera en septiembre, según índices oficial y privado

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Shanghái (China), 30 sep (EFE).- La actividad en la industria manufacturera de China aceleró en septiembre tanto según la lectura oficial de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) como en la alternativa privada, divulgada por la consultora RatingDog, que apunta al mejor desempeño del sector en medio año.

El índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector) que publicó la ONE subió desde los 49,8 puntos de agosto a los 50,1, mientras que el de RatingDog, elaborado por la calificadora de riesgo S&P y de referencia para inversores internacionales, subió de los 51,5 a los 52,1 enteros en septiembre.

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A la hora de medir el PMI, una marca por encima de los 50 puntos representa una expansión de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que por debajo supone una contracción.

Generalmente, la ONE suele divulgar sus datos el último día de cada mes, mientras que RatingDog espera a la primera jornada laborable del siguiente, pero en este caso ambas coincidieron debido a los festivos por el Día Nacional de China (1 de octubre).

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La lectura oficial coincidieron exactamente con los pronósticos más extendidos entre los analistas, mientras que la privada los superó: los expertos esperaban un repunte mucho más ligero, hasta las 51,6 unidades.

A la hora de explicar la primera, la estadística de la ONE Huo Lihui destacó que se trata de una vuelta a la expansión tras dos meses en negativo, y apuntó tanto a la recuperación de oferta y demanda como al encarecimiento de insumos clave como el petróleo y sus derivados, afectados por la guerra en Oriente Medio.

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Por su parte, RatingDog habló de un décimo mes consecutivo de subida de la actividad manufacturera y subrayó que algunas empresas mostraron un interés renovado por acumular inventario de seguridad, con las compras de existencias marcando su racha más larga desde 2006 y 2007 ante la mayor inflación de insumos en cuatro meses.

"La producción se expandió (...) a su ritmo más rápido desde abril, apoyada en una fuerte demanda por parte de los clientes y una mayor capacidad", explicó el fundador de RatingDog, Yao Yu, que enumeró también otros factores como un tercer mes consecutivo de subidas de pedidos para exportación o un aumento del empleo en el sector, quizá insuficiente dado que el volumen acumulado en las carteras de pedidos sigue creciendo.

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La construcción levanta cabeza

Tanto la ONE como RatingDog publicaron hoy también sus PMI no manufactureros: el primero, que desgrana la actividad en los sectores de servicios y construcción, salió de la zona de contracción por primera vez en tres meses al pasar de los 49 enteros de agosto a los 50,2, algo que no esperaban los analistas.

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La noticia fue especialmente buena para la construcción, que marcó su primera expansión del año al subir 3,4 puntos hasta los 50,3, mientras que los servicios ascendieron 0,9 unidades y se situaron en las 50,2.

Por su parte, el indicador de RatingDog subió de los 51,4 puntos hasta los 51,6 en septiembre cuando los expertos esperaban que frenase hasta los 51,1: "Los datos (...) apuntan a un estado más sólido de la demanda", aseguró Yao.

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El PMI compuesto, que aúna la evolución de las industrias manufactureras y no manufactureras, saltó a la zona de expansión según la ONE (de 49,5 a 50,7 puntos) y, para RatingDog, aceleró aún más, al pasar de los 52,1 enteros en agosto a los 52,4 en septiembre. EFE

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