Ecuador va por la revancha ante Japón después de 30 años de empates y derrotas

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Redacción Deportes, 30 sep (EFE).- Ecuador saldrá este jueves con sed de revancha en el amistoso contra Japón, al que no ha podido vencer desde 1996, además por la reciente derrota por 3-0 ante Corea del Sur en el debut de su seleccionador, el argentino Marcelo Gallardo.

Para el cuadro suramericano será vital reencontrarse con la victoria que le ha sido esquiva desde el histórico triunfo por 2-1 sobre Alemania el pasado 25 de junio por la tercera fecha de la fase de Grupos del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

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El primer enfrentamiento ecuatoriano contra Los Samuráis Azules fue en 1995, en Japón, por la Copa Kirin con triunfo del local por 3-0, torneo por el que volverán a enfrentarse este jueves en el estadio internacional Yokohama.

Tras esa primera derrota y luego la única victoria en 1996, los nipones ganaron 1-0 en la Copa Kirin de 2006; en 2019 empataron 1-1 por la Copa América y en el último amistoso que disputaron concluyó 0-0 previo al Mundial de Catar 2022.

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Las ausencias por lesiones de cuatro titulares, entre ellos dos en el sistema defensivo (Joel Ordóñez y Piero Hincapié), resquebrajó al equipo ante Corea del Sur, debilitándose más por la baja del centrocampista Moisés Caicedo, del atacante Gonzalo Plata y la salida definitiva del atacante Enner Valencia.

Gallardo llegó al debut ante Corea del Sur con apenas un entrenamiento, pero para enfrentarse a Japón, el equipo ha trabajo en forma normal desde el viernes pasado.

Los cambios en la nueva propuesta de juego de Ecuador serán mínimos por el poco tiempo de trabajo con Gallardo, que comenzó la búsqueda de un nuevo atacante, tras la renuncia de Valencia, el goleador histórico del equipo.

Por su parte, los Samuráis Azules dirigidos por Hajime Moriyasu por más de nueve años, se perfilan como favoritos. Si bien fueron eliminados por Brasil en dieciseisavos en el Mundial 2026 -igual que Ecuador- Japón concluyó la fase de Grupos en forma invicta, con dos empates y una victoria.

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El buen toque de pelota, los pases en profundidad a la zona contraria, los cambios de frente, el buen acompañamiento y la solidaridad para con quien traslada el balón son, entre otras, las virtudes del equipo plasmadas por Moriyasu durante 9 años.

Cuando a Japón no le resultan esas variantes ofensivas, recurre a los disparos desde fuera del área, pues así fue como venció 3-1 a Uruguay la semana pasada, un triunfo plasmado con los goles de Kuryu Matsuki, Ayase Ueda y de Kento Shiogai, pues el otro tanto fue de una acción colectiva.

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Tras el amistoso ante Uruguay, Japón volvió a ganar por 2-1 a Venezuela en el amistoso disputado el lunes, con un doblete de Ayase Ueda, pero perdió por lesiones para enfrentar a Ecuador a Takehiro Tomiyasu, Tomoya Ando, Ryunosuke Sato y Koki Kumasaka.

Alineaciones probables:

Japón: Tomoki Hayakawa; Ko Itakura, Ayumu Seko, Hiroki Ito; Keito Nakamura, Kaishu Sano, Kodai Sano, Kuryu Matsuki; Yuito Suzuki, Ritsu Doan y Daizen Maeda.

Seleccionador: Hajime Moriyasu.

Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Leonardo Realpe, Willian Pacho, Pervis Estupiñán; Alan Franco, Pedro Vite, John Yeboah; Kenny Arroyo, Nilson Angulo y Juan Riquelme Angulo.

Seleccionador: Marcelo Gallardo.

Estadio: Internacional Yokohama.

Hora: 19:10 horas local (10:10 GMT). EFE