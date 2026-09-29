Una nutricionista advierte de que los suplementos no sustituyen al tratamiento de las enfermedades reumáticas

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La dietista-nutricionista de la Unidad de Dietética y Nutrición del Centro DcienciaSalud Rocío Diago ha advertido de que ningún suplemento natural puede sustituir al tratamiento médico de las enfermedades reumáticas.

"Actualmente no existe evidencia científica sólida que demuestre que eliminar el gluten o los lácteos mejore los síntomas o la evolución de las enfermedades reumáticas, salvo en casos concretos de intolerancias o patologías diagnosticadas. Asimismo, ningún suplemento natural puede sustituir al tratamiento médico", ha indicado Diago.

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En el contexto del 'Mes de las enfermedades reumáticas', la especialista ha señalado que, en los productos como omega-3, vitamina D o colágeno, la evidencia científica disponible todavía no es suficiente para recomendar su suplementación generalizada en pacientes reumáticos. Por ello, puntualiza, "únicamente se aconseja suplementar cuando exista un déficit demostrado".

Además, Diago ha alertado sobre los riesgos de la automedicación con suplementos, ya que algunos pueden interaccionar con determinados medicamentos o provocar efectos adversos si se consumen en exceso. "En nutrición, no siempre más es mejor", recuerda.

Aunque la alimentación no ha demostrado todavía un efecto directo y contundente sobre el dolor o la inflamación, la experta afirma que sí desempeña un papel importante en otros aspectos clave de estas patologías, como el control del riesgo cardiovascular, la salud ósea, las alteraciones en la composición corporal o el manejo de enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión, dislipemias o enfermedad renal.

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Por ello, es clave trabajar la educación nutricional: "Es fundamental que los pacientes sepan que no existen alimentos prohibidos ni dietas capaces de curar estas enfermedades. La información rigurosa y el acompañamiento profesional son esenciales para mejorar su salud y calidad de vida".

FOMENTAR PATRONES DE ALIMENTACIÓN SALUDABLES

La especialista ha explicado que la evidencia científica actual todavía es limitada y no permite afirmar que la dieta, por sí sola, pueda modificar de forma significativa la evolución de estas enfermedades.

"Aun así, determinados patrones dietéticos sí parecen asociarse a beneficios moderados. Entre ellos destaca la dieta mediterránea, caracterizada por un alto consumo de frutas, verduras, legumbres, frutos secos, aceite de oliva, cereales integrales y pescado azul", ha apuntado Diago.

"Una mayor adherencia a patrones dietéticos saludables, como la dieta mediterránea, puede relacionarse con una menor incidencia o actividad de algunas enfermedades reumáticas, como la artritis reumatoide", ha añadido.

Diago ha destacado que un patrón dietético rico en alimentos de origen vegetal y grasas cardiosaludables puede favorecer el bienestar general y ayudar a controlar factores asociados a estas patologías. Por el contrario, los patrones propios de la denominada "dieta occidental" -ricos en carnes rojas, productos ultraprocesados, bebidas azucaradas, snacks y dulces- pueden favorecer un estado de inflamación sistémica y empeorar la salud general del paciente.

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LA MICROBIOTA Y EL SISTEMA INMUNITARIO: UNA RELACIÓN CLAVE

Según los expertos, la microbiota intestinal juega un papel clave en el funcionamiento del sistema inmunitario, ya que ayuda al organismo a distinguir entre bacterias beneficiosas y patógenas, manteniendo el equilibrio inmunológico.

"Cuando se produce una alteración de la microbiota intestinal o disbiosis, aumenta la permeabilidad intestinal y se favorece una respuesta inflamatoria sistémica de bajo grado que puede desencadenar o perpetuar enfermedades inflamatorias inmunomediadas", ha detallado Patricia Ruiz-Limón, investigadora postdoctoral del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga-Plataforma BIONAND y del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.

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En este sentido, recuerda que determinados hábitos pueden contribuir a mantener una microbiota saludable, como seguir una alimentación rica en fibra, frutas, verduras y legumbres, realizar ejercicio físico de forma regular, descansar adecuadamente y hacer un uso responsable de los fármacos. "El estilo de vida impacta directamente en la salud intestinal y, por tanto, en la evolución de estas patologías", subraya la experta.

Actualmente, existen diferentes estrategias dirigidas a modular la microbiota intestinal, como el uso de probióticos y prebióticos, o el trasplante de microbiota fecal: una línea de investigación cada vez más relevante en enfermedades autoinmunes. "El cuidado de la microbiota puede ayudar, en parte, a favorecer periodos de remisión más prolongados en este tipo de enfermedades", ha destacado Ruiz-Limón.

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En este contexto, ha resaltado que la enfermería desempeña un papel fundamental en la educación terapéutica y el acompañamiento del paciente. "Es esencial ayudar al paciente a comprender que sus hábitos de vida influyen directamente en su enfermedad y en su bienestar general", concluye.