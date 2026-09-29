Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 29 sep (10.00 GMT)

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Madrid, 29 sep (EFE).-

Dublín.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado que el Consejo de Ministros va a aprobar este martes limitar la subida de la tarifa de último recurso (TUR) del gas a un 15 % y el precio de la bombona de butano a 19,55 euros.

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Odesa.- Rusia atacó durante la pasada noche con misiles y drones centros logísticos e informáticos, infraestructura portuaria y de transporte ferroviario, así como buques en alta mar en Kiev y Odesa, según informó este martes el Ministerio de Defensa ruso.

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Gaza.- El Ejército israelí (FDI) mató a tres gazatíes durante la pasada madrugada, incluido un líder de las milicias del grupo islamista Hamás, en dos ataques independientes contra el norte y el centro de la Franja, informaron a EFE fuentes médicas del enclave palestino.

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Gaza.- Decenas de palestinos asistieron este martes en la ciudad de Gaza al funeral de Ezz Al-Din Al Beak, comandante de la brigada norte de las Brigadas Ezz Al-Din Al Qassam, brazo armado de Hamas, y de su escolta, fallecidos tras un ataque aéreo israelí, según informó el Ministerio de Sanidad gazatí.

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Tebnine (Líbano).- Apenas a un kilómetro de la zona que Israel mantiene ocupada en el sur de Líbano, un grupo de 30 niñas y mujeres jóvenes huérfanas ha regresado al centro que consideran su casa, un lugar marcado por los bombardeos del que ya no se atreven a salir.

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París.- Huelga general del sector público en París

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Lumut (Malasia).- Las autoridades malasias tienen previsto deportar este martes a 1.476 birmanos, incluidos miembros de la minoría musulmana rohinyá, perseguida en Birmania (Myanmar), entre críticas de Naciones Unidas y oenegés.

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Seúl,.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, bajó un 0,27 % este martes, en línea con el cierre en rojo de Wall Streetd de la víspera, por la subida del rendimiento de los bonos del Tesoro debido a la incertidumbre en Oriente Medio y las presiones inflacionarias.

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Pekín,.- Cientos de chinos han comenzado este martes su desplazamiento a diversas parte del país como parte de las vacaciones por la llamada "Semana Dorada" con motivo del 77.º aniversario de la fundación de la República Popular.

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Bombay (India).- Bombay acoge durante este martes y miércoles el FICCI Frames 2026, un evento anual de la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de la India, que abarca todo el espectro de los medios de comunicación y el entretenimiento y reúne a figuras creativas, líderes empresariales y responsables políticos para definir el panorama actual de los medios de comunicación en la India.

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Hanói.- De acuerdo con el Índice Mundial de Desarrollo Turístico 2026, publicado recientemente por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), el sector turístico de Vietnam se colocó en el puesto 52 de 110 economías, lo que lo posiciona 7 puestos por encima respecto a su sitio en 2024.

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Tokio.- Surigae se debilitó este martes a la categoría de tormenta tropical severa, con vientos sostenidos de hasta 108 kilómetros por hora, mientras avanza hacia la costa este del archipiélago, donde sucesivos temporales han dejado un récord de 34 días seguidos de lluvias en Tokio y un tifón reciente causó 14 muertes.

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Daca.- Artistas de Daca trabajan este martes en los preparativos para el festival de Durga Puja que se celebrará del 16 al 20 de octubre.

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Madrid.- Corrían los 90 y en los salones recreativos llegaba ‘Ace Combat’, un simulador de aviones de guerra que sirvió para crear una franquicia que hoy, más de 30 años después, ha vendido más de 21 millones de juegos. Una saga que regresa con su octava entrega en un alarde técnico sin precedentes y creando el mejor simulador de combate aéreo de los videojuegos.

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rmg/EFE

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