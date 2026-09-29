Agencias

Las fuerzas de seguridad matan a siete supuestos terroristas en dos operaciones en Pakistán

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Las fuerzas de seguridad de Pakistán han matado en las últimas horas a siete supuestos terroristas en sendas operaciones en las provincias de Jáiber Pastunjua (norte) y Baluchistán (oeste), ambas en la frontera con Afganistán, en medio del aumento de las ofensivas frente a organizaciones armadas que operan en el país centroasiático.

Fuentes de seguridad citadas por la cadena de televisión paquistaní Geo TV han señalado que al menos cinco supuestos miembros de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, han muerto en la localidad de Bara, en Jáiber Pastunjua, escenario de diversas operaciones durante las últimas semanas.

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Asimismo, dos sospechosos han muerto en otra operación en Chagai, en Baluchistán, una zona en la que cuenta con presencia el grupo separatista baluche Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), al que Islamabad acusa de mantener lazos con India, algo rechazado por Nueva Delhi.

La zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.

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