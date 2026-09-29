Daniel Noboa nombra como nueva ministra de Trabajo de Ecuador a Diana Ramírez

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Guayaquil (Ecuador), 28 sep (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, nombró este lunes como nueva ministra de Trabajo y Desarrollo Humano a Diana Ramírez, en sustitución de Cynthia Gellibert, a quien designó como su representante ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en medio de una serie de cambios y fusiones en el gabinete en las últimas horas.

Desde 2025 Ramírez había asumido el cargo de viceministra del Servicio Público del Gobierno.

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Gellibert, una de las funcionarias más cercanas a Noboa, pasó a ocupar el puesto en el IESS que en la mañana de hoy dejó Bernardo Cordovez, designado por el presidente como nuevo ministro de Desarrollo Económico y Productivo, tras la salida de la titular Sariha Moya.

La reducción implicó la fusión de ocho ministerios y secretarías, como parte de un "proceso de optimización institucional" que se sumó a otras reformas económicas impopulares que ha realizado el mandatario con el objetivo de disminuir el déficit fiscal, con la tutela de un programa crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 5.000 millones de dólares en cuatro años (2024-2028).

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Los nuevos cambios fueron oficializados por el mandatario en dos decretos ejecutivos firmados por el mismo Noboa.

Antes de ser ministra de Trabajo, Gellibert fue secretaria de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia, también durante este Gobierno y será quien presidirá Consejo Directivo del IESS es quien preside el organismo. EFE