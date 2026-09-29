Samuel Alonso Omeñaca, nuevo director de la Feria del Libro de Madrid

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Samuel Alonso Omeñaca ha sido designado por la Junta Directiva de la Asociación de Librerías de Madrid como nuevo director de la Feria del Libro de Madrid, como ha dado a conocer la instituación.

De este modo, el escritor, editor y gestor cultural se incorpora al cargo con el objetivo de liderar el proyecto de la Feria en los próximos años, así como "preservar y reforzar su prestigio y seguir consolidando su papel como uno de los grandes encuentros culturales en torno al libro y la lectura", como han enfatizado.

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A lo largo de su carrera, Samuel Alonso ha dirigido la Feria del Libro de Zaragoza y la Semana del Libro de Ejea de los Caballeros, además de coordinar proyectos y actividades en distintas ediciones de la Feria del Libro de Madrid.

En el ámbito editorial, ha sido director editorial de 451 Editores (Edelvives), director de la colección Otros Espacios, de Anaya Infantil, y editor y asesor literario de numerosas editoriales (Edelvives, Capitán Swing, Nórdica). Su trayectoria comprende también la comunicación y la divulgación en torno al libro, así como la docencia especializada en edición, literatura infantil y juvenil, bibliotecas y comunicación.

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Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Salamanca y máster universitario en Edición por la misma universidad y Grupo Santillana, Alonso ha colaborado a lo largo de su carrera con administraciones públicas, fundaciones, bibliotecas y otras instituciones culturales. Es también autor de diversas publicaciones y ha formado parte de jurados relacionados con la ilustración y la literatura infantil y juvenil.

Con este nombramiento, culmina el proceso de selección iniciado el pasado 29 de julio por la Asociación y en el que se ha contado con el apoyo de profesionales procedentes de librerías, editoriales y distribuidoras.

La Junta Directiva precisa que adoptó la decisión definitiva, apoyándose en la experiencia y trayectoria de Alonso en el sector del libro y poniendo en valor su conocimiento del ámbito editorial y de la programación infantil y juvenil, "con plena confianza en su perfil para contribuir a un exitoso desarrollo de la Feria en esta nueva etapa".

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"Confiamos en la dilatada experiencia de Samuel Alonso y en su conocimiento del sector para impulsar la Feria desde el diálogo y el trabajo compartido. Queremos que esta etapa refuerce el papel de las librerías y el vínculo de la Feria del Libro de Madrid con sus lectores", ha asegurado el presidente de la Asociación de Librerías de Madrid, Luis Miguel Tigeras Sierra.

Con la renovada dirección se propone reforzar la relación de la Feria con las librerías y con el conjunto del sector, así como desarrollar una programación que favorezca el encuentro entre autores y lectores. En este sentido, han avanzado que Alonso iniciará una ronda de contactos con librerías, editoriales e instituciones como una de sus primeras acciones al frente de la Feria, con el objetivo de escuchar de primera mano sus perspectivas y abordar conjuntamente los retos y oportunidades de esta nueva etapa.

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"Asumo esta responsabilidad con ilusión y respeto, entendiendo que la Feria del Libro de Madrid es un referente cultural internacional. Creo que mi primera labor es iniciar una reflexión profunda para optimizar la experiencia de todo el ecosistema de la Feria: organización, expositores, lectoras y lectores. Es momento de pensar en la mejora cualitativa de los servicios, la programación cultural y las dinámicas de colaboración, coordinación y sostenibilidad, para potenciar la Feria del Libro como un gran punto de encuentro alrededor del libro y la lectura", ha asegurado el nuevo director.

Su incorporación coincide con el 50º aniversario de la Asociación de Librerías de Madrid y la 86ª edición de la Feria del Libro de Madrid, que se celebrará del 28 de mayo al 13 de junio de 2027 en el parque de El Retiro.

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