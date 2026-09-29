Rutte pide "calma" ante los ataques híbridos de Rusia y avisa de que no debilitarán el apoyo a Ucrania

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El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha pedido este martes mantener la "calma" ante el aumento de los ataques híbridos atribuidos a Rusia contra países aliados y ha advertido de que Moscú no logrará con estas acciones dividir a la Alianza ni debilitar su apoyo a Ucrania, sino que la respuesta debe pasar por reforzar aún más el respaldo a Kiev.

"Además de mantener la calma y seguir adelante, hay que mantener el apoyo a Ucrania, porque la mejor respuesta a cualquier acción en esta zona gris por parte de Rusia es más apoyo a Ucrania, no menos, porque al final lo que quieren es dividirnos", ha defendido Rutte en una rueda de prensa junto al primer ministro de Lituania, Mindaugas Sinkevicius, en la sede de la OTAN en Bruselas.

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El jefe de la Alianza ha explicado que Moscú busca con esta estrategia erosionar la cohesión del bloque, lograr que sus miembros "pierdan el foco sobre Ucrania" y desviar la atención hacia los distintos incidentes registrados en territorio aliado.

Aunque ha reconocido la gravedad de las acciones de Moscú y ha rechazado caer en la "ingenuidad" ante Rusia, ha pedido evitar que el aumento de sabotajes, ciberataques e incursiones de drones genere una sensación de debilidad entre los aliados.

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"Pediría un poco de calma, porque estamos invirtiendo en nuestra defensa y Rusia no está en una buena situación. (...) Un poco de calma es apropiado, pero también hay que seguir adelante. Seguir con las inversiones, como está haciendo el Gobierno lituano y como está haciendo el resto de la OTAN. Seguir haciendo más fuerte a la OTAN", ha recalcado.

El ex primer ministro neerlandés ha insistido así en que la campaña rusa no está consiguiendo erosionar la cohesión interna del bloque y ha recordado que Moscú trata con estas actuaciones de "detener" el respaldo occidental a Kiev. "Rusia está fracasando. Está fracasando en el campo de batalla en Ucrania y está fracasando en su intento de socavar nuestra unidad y nuestro apoyo a Ucrania", ha asegurado.

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Por ello, Rutte ha lanzado un mensaje directo a Moscú para asegurar que los aliados harán "aún más por Ucrania", al tiempo que ha defendido continuar aumentando las inversiones militares para garantizar que la OTAN mantenga su ventaja frente a Rusia durante los próximos años.

"No debemos ser ingenuos respecto a Rusia, pero ellos saben que somos más fuertes. Y tenemos que asegurarnos, continuando con nuestras inversiones, de que también seamos más fuertes dentro de dos, tres o cinco años", ha concluido.

LITUANIA PIDE NO ALIMENTAR EL MIEDO

En la misma línea, el primer ministro lituano ha advertido de que el Kremlin busca "sembrar el miedo" y provocar divisiones dentro de las sociedades aliadas, pero ha defendido que la respuesta debe ser continuar reforzando las capacidades de defensa sin sobredimensionar públicamente la amenaza.

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"No estamos temblando. Estamos haciendo lo que hay que hacer. Estamos invirtiendo enormemente en nuestras capacidades militares y de defensa y vamos a continuar haciéndolo", ha afirmado.

El primer ministro lituano ha pedido además no "exagerar" la amenaza pese a las informaciones de los servicios de Inteligencia sobre los planes de Moscú, al señalar que por el momento "no hay ninguna prueba de que algo haya cambiado", por lo que ha defendido seguir reforzando la unidad como una de las principales fortalezas de la organización frente a Rusia.

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"Tenemos que hacer nuestro trabajo con calma, y eso es lo que estamos haciendo. Creo que nuestra unidad se mantendrá y entendemos que esa unidad nos hace fuertes. (...) Haremos todo lo posible para permanecer tranquilos, firmes, trabajando y unidos por el bien de la Alianza", ha zanjado.