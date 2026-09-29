Rubio insiste que Cuba es un "Estado fallido" y amenaza para EE.UU.

Guardar

Washington, 28 sep (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, insistió este lunes en que Cuba es un "Estado fallido" y advirtió que el Gobierno del presidente, Donald Trump, no permitirá que la isla se convierta en una base de operaciones contra la seguridad nacional estadounidense.

"Mientras Trump sea presidente, nunca permitiremos que Cuba se convierta en una base de operaciones contra Estados Unidos", afirmó Rubio durante una entrevista con la cadena Fox News.

PUBLICIDAD

El secretario sostuvo que la situación de la isla representa una amenaza para Washington, utilizando al menos por tercera ocasión en este año la calificación de "Estado fallido" para referirse a Cuba y la vinculó entonces con la seguridad nacional estadounidense.

Las declaraciones de Rubio se producen días después de que Trump calificara también a Cuba de "Estado fallido" durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU el 23 de septiembre y afirmara que la isla "está fracasando como nunca antes y caerá".

PUBLICIDAD

El presidente, sin embargo, dijo el 26 de septiembre que confía en alcanzar un acuerdo con La Habana y que probablemente no será necesaria una operación militar. EFE