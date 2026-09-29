Canciller chino pide a Japón rectificar sobre Taiwán para superar la crisis bilateral

Guardar

Pekín, 29 sep (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, pidió a Japón "corregir cuanto antes las erróneas palabras y acciones de sus dirigentes sobre la cuestión de Taiwán", durante una reunión en Pekín con el presidente de la Asociación Japonesa para el Fomento del Comercio Internacional y excanciller nipón, Takeshi Iwaya, que visita el país al frente de una delegación empresarial.

Wang expresó su deseo de que la asociación impulse a Tokio a "tomar la decisión correcta", en alusión indirecta a las declaraciones de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, quien afirmó en noviembre de 2025 que un eventual ataque chino contra Taiwán podría amenazar la supervivencia de Japón y justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa, lo que tensó los lazos entre ambos países.

PUBLICIDAD

"Las relaciones bilaterales atraviesan de nuevo una situación grave y necesitan volver a normalizarse", estimó el canciller chino este lunes, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores del gigante asiático.

Wang precisó que, para Japón, es "urgente" rectificar sus palabras y hechos sobre Taiwán, la isla autogobernada cuya soberanía reclama Pekín, al tiempo que señaló a la asociación como una de las organizaciones amistosas civiles que, desde su fundación, ha trabajado por la amistad chino-japonesa.

PUBLICIDAD

Iwaya, por su parte, afirmó que la situación actual de las relaciones entre Japón y China es "motivo de preocupación" y que la asociación seguirá trabajando para que los lazos bilaterales vuelvan al "espíritu original", según el comunicado chino.

La delegación, de unos cincuenta miembros entre los que se encuentran directivos de empresas, partió hacia China el domingo con el objetivo de reparar los vínculos con el país vecino.

"Es importante encontrar la manera de mejorar (las relaciones) a través del diálogo, especialmente cuando atraviesan un momento difícil", aseguró desde el aeropuerto Iwaya a los medios.

Desde las declaraciones de Takaichi a finales de 2025, Pekín respondió con medidas que incluyeron restricciones a las exportaciones de artículos de uso dual y minerales críticos a Japón y una recomendación a sus ciudadanos de evitar los viajes al archipiélago. EFE

PUBLICIDAD