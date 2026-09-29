Raquel Arias revela cómo está Gabriela Guillén tras la denuncia de su exempleada: "No es justo"

29/09/2026 Raquel Arias EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Momentos complicados para Gabriela Guillén. Cuando parecía que su relación con Bertín Osborne atravesaba por un gran momento y que el cantante por fin se volcaba en el hijo que tienen en común, David (2), los frentes se le acumulan a la esteticien. Días después de acudir a Urgencias en ambulancia tras recibir la visita de la Policía en su domicilio -se especula que al sufrir un revés de salud tras recibir una carta certificada con una mala noticia de carácter laboral-, una exempleada llamada Mónica ha entrado en escena para revelar que estuvo cuidando a su pequeño durante siete meses sin contrato y en condiciones cuanto menos cuestionables, y que la ha denunciado ante la Seguridad Social por contratación irregular.

Aunque Gabriela ha negado rotundamente la versión de esta mujer asegurando que es al contrario, que no trabajó para ella más de 3 semanas, y que fue ella la pidió que no le diese de alta porque tenía otro empleo, anunciando además que tiene pruebas y que va a ser ella la que presente una demanda por sus declaraciones, hace unos días tenía otro disgusto después de que haya salido a la luz que sus vecinos están en pie de guerra contra ella y se ha enemistado con todo el barrio por la presencia constante de cámaras a las puertas de su casa.

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Y, por si no fuese suficiente, continúa arrastrando una elevada deduda económica debido a la 'traición' de su prima y socia, que desmanteló su negocio de estética en el barrio de Salamanca mientras estaba en 'Supervivientes' y ahora sería la paraguaya la que debería 60.000 euros a sus acreedores al estar todo lo relativo al local a su nombre.

Importantes problemas que han dejado hundida a Gabriela, que este lunes ha preferido no acudir a un concierto -el de Antonio José- en el que su presencia estaba confirmada porque anímicamente no está bien. Y así lo ha confirmado su mejor amiga, Raquel Arias, que sí ha asistido al espectáculo y una vez más ha salido en defensa de la ex de Bertín.

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"Gabriela ahora mismo no está pasando un buen momento, pero bueno, todo tiene su tiempo, al final todo pone en su lugar, por mucho que diga la gente, y la verdad siempre al final sale, así que saldrá, no pasa nada, que la gente no se estrese, no se preocupe, que a la gente le encanta hablar, le encanta hablar, y cuando hay dinero por medio, pues bueno, pues la información se engloba. Creo que no es justo que todo lo que sale... nada a su favor, creo que ella está haciendo todo lo mejor posible, está cuidando a su hijo, está ella sola, entonces, a mí me da mucha rabia como amiga que lo esté pasando así, porque ella está dándolo todo día a día, tuvo el problema con el tema de su empresa, y creo que no está siendo justo lo que está pasando" ha expresado emocionada.

Como ha asegurado, lo único que pueden hacer ahora sus amigos es "apoyarla y ayudarla. Tiene que estar tranquila porque al final la Justicia dirá lo que tenga que decir". "La gente se aprovecha y a veces es poco agradecida cuando te dan una ayuda, y parece ser que han preferido el dinero de la televisión cuando fue la primera que le pidió ayuda a Gabriela y ella la ayudó como pudo, le ha dado la mano y le ha cogido el brazo. De buena, la gente es tonta a veces" ha sentenciado sobre la exempleada de Gabriela, convencida de que ha hecho lo que ha hecho por fama y el tiempo demostrará que la esteticien no ha hecho nada malo.

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Además, Raquel ha negado rotundamente que la ex de Bertín tenga problemas con sus vecinos. "No, ella lleva años viviendo en esa casa y no hay ningún tipo de problema, lo que pasa que es verdad que al final la prensa está ahí, es día tras día una noticia nueva de lo que está pasando, pero no hay ningún tipo de problema ni con los vecinos,ni con... nada, ni nada de nada. Ella lleva años en esa casa y va a seguir ahí" ha afirmado rotunda. "Todo pasa y la verdad sale" ha concluido.