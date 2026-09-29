Anthropic lanza Claude Sonnet 5.5, un 30 % más rápido y más barato que Sonnet 5

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Anthropic ha lanzado Claude Sonnet 5.5, el segundo modelo de la familia Claude 5.5 dedicado principalmente a las tareas diarias, la corrección de bugs y la creación de documentos, presentaciones y hojas de cálculo, además de tener una mirada más fina en el diseño y con una velocidad más de un 30 por ciento superior a la de su predecesor con un coste menor en 'tokens'.

El laboratorio de Inteligencia Artificial (IA) ha revelado todos los detalles del nuevo Sonnet 5.5, justamente a los cinco días de haber presentado Opus 5.5, y ha adelantado Haiku 5.5, la próxima evolución de otro de sus modelos diseñado para aplicaciones de alto volumen y con costes ajustados, para las próximas semanas.

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Según la tabla de rendimiento aportada por Anthropic, si Sonnet 5.5 es capaz de superar al reciente Opus 5.5 en tareas agénticas de programación (Terminal-Bench 4.0) con un 70,6 por ciento y un 66,4 por ciento respectivamente, la distancia ante su predecesor, Sonnet 5, es mucho mayor, ya que Sonnet 5.5 es una mejora en prácticamente todos los dominios, en algunos casos de forma drástica.

"Sonnet 5.5 puntúa un 70,6 por ciento en Terminal-Bench 4.0, una evaluación de programación agéntica, frente al 10,3 por ciento de Sonnet 5. Puntúa dos puntos por debajo de Opus 5.5 en GDPval-AA, una prueba de trabajo en el mundo real a través de una variedad de ocupaciones. Destaca por su capacidad para realizar trabajos de largo recorrido y comprender las imágenes", afirma Anthropic en el anuncio hecho en su web, para subrayar que es "el primer modelo Sonnet que ha superado Pokémon Red trabajando únicamente a partir de capturas de pantalla".

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Al ser el segundo modelo de la familia 5.5, Anthropic explica que "al igual que Opus 5.5, Sonnet 5.5 redacta de forma más clara", además de ser bastante rápido en la iteración cuando trabaja en tareas menos complejas.

Eso sí, la compañía aclara que, mientras Opus 5.5 se queda como un modelo claramente superior "en trabajos complejos y abiertos que requieren un criterio sostenido", en tareas de programación Sonnet 5.5 da un salto en rendimiento, como sucede en la prueba CursorBench, donde se queda a unos dos puntos de Opus 5.5.

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En lo que respecta al precio, de un modelo que genera salidas de texto más de un 30 por ciento más rápido que Sonnet 5, es el mismo que Sonnet 5 a 2 dólares por millón de 'tokens' de entrada, 10 dólares por millón de 'tokens' de salida y 0,20 dólares por millón de 'tokens' en la lectura de caché. En definitiva, que el coste por tarea de Sonnet 5.5 es hasta un 30 por ciento menor que el de Sonnet 5.

"Es el primer modelo Sonnet lanzado con salvaguardas de ciberseguridad y sistemas de respaldo similares a los que hemos desarrollado para nuestros modelos más avanzados", indica Anthropic, recordando a continuación que en la auditoría de alineamiento (que la IA se ajuste a los objetivos y valores dados), Sonnet 5.5 mejora o iguala a Sonnet 5 en la mayoría de las métricas de alineamiento, honestidad y resistencia al uso indebido.

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De hecho, y a raíz de los problemas que está acarreando OpenAI con sus últimos modelos, que se están desalineando y provocando serios incidentes de seguridad, Anthropic señala que Sonnet 5.5 se acerca a Opus 5.5, el mejor modelo evaluado, en la poca frecuencia con la que intenta salir de su 'sandbox'.

Claude Sonnet 5.5 ya está disponible en todas las plataformas, incluidas Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure.