El CICR pide protección para los palestinos en Cisjordania ante la violencia y la expansión de asentamientos

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El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha alertado este martes del aumento de las operaciones de las fuerzas de seguridad de Israel y los ataques por parte de colonos en Cisjordania, al tiempo que ha pedido protección urgente para los civiles palestinos y detener la expansión de los asentamientos israelíes en territorio palestino.

"Los graves y frecuentes hechos de violencia deben llegar a su fin" ha dicho el jefe de la delegación del CICR para Israel y los Territorios Ocupados Palestinos, Julien Lerisson, quien ha resaltado que las autoridades israelíes "tienen la responsabilidad de proteger a la población de la violencia, incluso cuando la causan los colonos".

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"Debe respetarse lo que establece el Derecho Internacional Humanitario respecto de la protección de la propiedad privada y pública, y del acceso de la población a los servicios esenciales", ha apuntado, según un comunicado publicado por el CICR, que ha recordado que decenas de palestinos han muerto, cientos han resultado heridos y miles se han visto desplazados en lo que va de año.

El organismo ha apuntado a un impacto humanitario "abrumador" de la violencia y ha remarcado que las restricciones de movimiento impuestas por las autoridades de Israel implican además que los pacientes no pueden acceder a la atención de salud, los niños no pueden ir a la escuela, las personas se ven privadas de sus hogares y medios de subsistencia, y las familias y comunidades padezcan "condiciones de vida intolerables".

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En este sentido, ha argumentado que, si bien Israel "tiene derecho a tomar medidas para procurar su propia seguridad", es también responsable, como potencia ocupante, de la protección de la población palestina.

"El respeto del Derecho Internacional Humanitario y de las obligaciones en virtud del derecho de la ocupación son medidas necesarias para restablecer la seguridad y la dignidad de la población, lo que implica proteger a la población civil de la violencia y detener la expansión de los asentamientos civiles", ha zanjado Lerisson.

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Las operaciones del Ejército de Israel y los ataques de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este han aumentado drásticamente desde los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.