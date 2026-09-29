El brasileño Marcio Santos ficha por el Kosner Baskonia español

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Vitoria (España), 29 sep (EFE).- El Kosner Baskonia, de la Liga Endesa (máxima categoría del baloncesto en España), ha incorporado al brasileño Marcio Santos a su juego interior con un contrato por dos temporadas, según anunció este martes el club vasco.

El jugador de 2,04 metros es natural de Brasil, tiene 23 años, y procede del Maccabi de Tel-Aviv, donde promedió 6,9 puntos y 2 rebotes por duelo.

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El nuevo baskonista, que ocupará plaza de extracomunitario junto a Markus Howard y Kenneth Faried, comenzó su carrera y se desarrolló como jugador en el equipo brasileño Franca desde la campaña 2018-2019 hasta la 2024-2025.

Posteriormente, debutó en Europa con el Ratiopharm Ulm en la BBL para pasar después a las filas del Maccabi.

El interior brasileño también cuenta con experiencia como internacional con la selección absoluta de Brasil.

El club español indicó en una nota de prensa que suma a “un jugador físico, con energía y con experiencia en Europa”. EFE

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