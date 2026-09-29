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EEUU confirma un nuevo bombardeo contra objetivos de Al Shabaab en el sur de Somalia

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El Ejército de Estados Unidos ha confirmado haber lanzado un nuevo bombardeo en Somalia contra supuestos objetivos de Al Shabaab, vinculado a la organización terrorista Al Qaeda, en esta ocasión en el sur del país africano, sin que por ahora haya información sobre víctimas.

El Mando África de Estados Unidos (AFRICOM) ha indicado en un breve comunicado que el ataque, lanzado "en coordinación con el Gobierno federal de Somalia", fue lanzado el 24 de septiembre en los alrededores de Qumbi, una localidad situada unos 90 kilómetros al norte de Kismayo.

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Así, ha resaltado que "AFRICOM, junto con el Gobierno de Somalia y las Fuerzas Armadas somalíes, continúa tomando medidas para reducir la capacidad de Al Shabaab de amenazar a las fuerzas estadounidenses y a nuestros ciudadanos en el extranjero", sin que Mogadiscio se haya pronunciado sobre este ataque.

El presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud, aseguró a principios de julio que el Ejército lanzará "una ofensiva final" para derrotar a Al Shabaab, antes de recalcar que estos planes están siendo ya preparados por las autoridades, mientras que las fuerzas estadounidenses han incrementado durante las últimas semanas los ataques confirmados contra el grupo en el país africano.

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