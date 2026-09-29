PNV dice que no apoyará el decreto de vivienda "si pone al mismo nivel a fondos buitres y a pequeños propietarios"

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El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegi, ha asegurado este martes que su partido no apoyará el nuevo real decreto ley en materia de vivienda que el Gobierno central quiere sacar adelante, "si pone al mismo nivel a fondos buitres y a pequeños propietarios", y ha instado a "negociar sin prisa y bien, porque no se puede aprobar un decreto de un día para otro porque en la calle hay un malestar determinado".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Díez Antxustegi ha señalado que "poner el nombre de una persona concreta a un decreto dice mucho de la política española", y ha destacado que las políticas de vivienda que se han hecho en el Parlamento vasco durante los últimos meses "han sido eficaces".

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"Nosotros no hacemos políticas de vivienda mirando a los titulares o a los medios o a un malestar que puede haber en la calle. Hacemos política para solucionar los problemas, y en esta legislatura en el Parlamento hemos aprobado una ley para construir más vivienda y más rápido", ha asegurado.

Joseba Díez Antxustegi ha indicado que su principio en materia de vivienda es que las clases medidas y los jóvenes tengan "soluciones y oportunidades para poder vivir como quieran o puedan elegir cómo vivir", y que las propuestas que realizan las hacen en ese sentido.

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El parlamentario jeltzale ha reconocido que, "si apruebas una ley a finales del año pasado, las viviendas no se construyen en tres ó cuatro meses", ya que la construcción requiere su tiempo y "sabemos que los problemas complejos no se solucionan de un día para otro".

Así, y a pesar de no compartir "la manera de hacer política" en España, Díez Antxustegi ha afirmado que el PNV está negociando el decreto ley sobre vivienda porque "somos un partido responsables y sabemos que cuando hay un problema hay que buscar una solución", y ha pedido "negociar sin prisa y bien, porque no se puede aprobar un decreto de un día para otro porque en la calle hay un malestar determinado".

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En este sentido, el dirigente jeltzale ha manifestado que el mensaje del PNV "es muy claro" ante "los partidos que dicen que los fondos buitres y los pequeños propietarios de viviendas son lo mismo y quieren equipararlos y tratarlos igual".

"A los que ponen en el mismo nivel a fondos buitres y pequeños propietarios, les decimos claramente que, si este decreto pretende conseguir eso, no va a tener el apoyo del PNV, porque no son los mismo un fondo buitre y un pequeño propietario que alquila un piso en el barrio de Zaramaga de Vitoria-Gasteiz. No son iguales y no los podemos tratar igual, y eso es actuar de manera madura y responsable", ha destacado.

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Joseba Díez Antxustegi ha afirmado que el PNV actuará "de manera responsable" con el decreto sobre vivienda y que negociará "bien", y se ha dirigido "claramente" a Podemos para decir a la formación morada que, "si su objetivo es igualar un fondo buitre y una persona que alquila una vivienda en un pequeño barrio de Vitoria-Gasteiz, no van a tener nuestro apoyo".

"Hay espacio para negociar, y nuestro objetivo ha sido en todo momento proteger a los pequeños propietarios que tienen viviendas y quieren ponerlas en alquiler y darle seguridad jurídica, y creo que estamos en disposición de lograrlo. Ese ha sido nuestro objetivo en toda la negociación, hemos hecho el esfuerzo para lograrlo y parece que lo podemos hacer", ha explicado.

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En su opinión, protegiendo a los pequeños propietarios de viviendas "conseguiremos proteger a las personas que viven de alquiler", ya que, según ha dicho, "esas personas necesitan que haya viviendas en el mercado, y para eso debemos dotar de seguridad y tranquilidad a los pequeños propietarios".

"Los fondos buitres tienen menos del 5% en el mercado de vivienda de Euskadi, y el resto son pequeños propietarios. Por lo tanto, el 95% de los que viven en alquiler en Euskadi pagan la renta o alquilan el piso a esos pequeños propietarios, que no son fondos buitres, sino trabajadores normales que han ahorrado y tienen una vivienda o un piso pequeño. Debemos darles tranquilidad y garantía, porque así vamos a conseguir que haya más vivienda en el mercado y que los que quieran vivir de alquiler tenga más opciones", ha apuntado.

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PROTEGER PERSONAS VULNERABLES

Asimismo, Díez Antxustegi ha destacado que "debemos proteger a las personas vulnerables, porque no podemos dejar en la calle a familias con niños pequeños, a personas mayores en situación vulnerable o a personas con discapacidad".

"¿Pero quién va a proteger a esas personas? ¿Los pequeños propietarios? Creemos que no. Debemos protegerles las administracionens, los que estamos en política. No podemos dejar esa carga en los pequeños propietarios, porque no es justo y porque no es bueno para las personas que quieren vivir de alquiler", ha asegurado.

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En esta línea, ha destacado que el sistema público de vivienda en Euskadi tiene procedimientos para que ese tipo de personas no se queden en la calle, y ha apostado por "mejorarlo, trabajarlo y profundizarlo más, porque en la Europa del siglo XXI no podemos permitir que nadie se quede en la calle, fuera de casa, aunque esa carga no la podemos poner en los pequeños propietarios de viviendas, sino asumirla las instituciones".