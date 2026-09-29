Putin decreta un nuevo aumento del personal del Ejército ruso hasta los 1,55 millones de militares

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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ordenado este lunes un nuevo aumento del personal del Ejército ruso para que cuente con hasta 1,55 millones de militares, en medio de las especulaciones sobre una posible movilización en el contexto de la guerra en Ucrania.

Mediante un decreto presidencial, Putin "establece la plantilla de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia en 2.441.630 puestos, incluidos 1.550.500 militares", según reza el documento que lleva el sello del mandatario.

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En este sentido, el Gobierno ruso tiene que prever para el Ministerio de Defensa las asignaciones presupuestarias necesarias para permitir esta ampliación de su personal.

Este decreto actualiza otros documentos en la misma línea para aumentar la plantilla de las Fuerzas Armadas firmados tan solo en junio y julio.

La urgencia militar de Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania ha llevado a Moscú ha aprobar consecutivas ampliaciones de su personal militar. En septiembre de 2024 el tamaño se fijaba en 1.500.000 militares, mientras que en diciembre de 2023 establecía en más de 1,3 millones de militares.

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