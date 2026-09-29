Tres drivers y sonido de estudio para el día a día: así son los nuevos auriculares Headphone (1) Pro de Nothing

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Nothing ha presentado sus nuevos auriculares Headphone (1) Pro, los más avanzados de la firma hasta la fecha que llegan con una experiencia de sonido "premium", combinando funciones para el día a día, como la cancelación activa de ruido, con herramientas de nivel profesional para escuchar, producir y mezclar música.

La compañía ha diseñado estos nuevos auriculares de tipo diadema con el foco puesto en los usuarios que disfrutan del sonido y que quieren "apreciar cada detalle y ajustar la experiencia a su gusto". Por ello, ha creado unos auriculares que reúnen capacidades tanto para trabajar en un estudio como para escuchar música en el día a día.

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En este sentido, Nothing ha explicado que, para alcanzar esta experiencia de sonido "premium", los nuevos Headphone (1) Pro incorporan tres drivers, en lugar de equipar solo uno, como es habitual en "la mayoría de los auriculares del mercado". Con ello, logran abarcar un amplio rango de frecuencias que van desde 20 Hz a 40 kHz.

De esta forma, cada driver se especializa en una parte del rango de frecuencias y, como resultado, ofrecen sonidos graves más profundos y voces e instrumentos "con mayor riqueza de matices". Por un lado, el driver dinámico de graves ofrece sonidos de este espectro más contundentes, mientras que el driver dinámico de precisión "da más definición a las voces y los instrumentos" y el nuevo driver xMEMS "reproduce los agudos con mayor nitidez".

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NUEVOS MODOS PROFESIONALES DESARROLLADOS CON METROPOLIS STUDIOS

Siguiendo esta línea, los nuevos auriculares se han afinado en colaboración con los expertos de la compañía de producción musical Metropolis Studios, de manera que combinan el conocimiento de la productora sobre la escena sonora con la tecnología de Nothing, acercando el sonido de estudio al uso diario.

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Esto se refleja en el modo Flat EQ, que ofrece un perfil de sonido neutro para el uso de los auriculares por parte de productores y creadores. También ofrecen el selector Studio B, un nuevo modo de audio espacial dinámico que permite escuchar música con la acústica de una sala de mezclas. A ello se le suman cinco nuevos perfiles de ecualización Custom EQ diseñados para realzar distintos géneros, en este caso, de música británica.

CANCELACIÓN DE RUIDO DE HASTA 46 DB Y REPRODUCCIÓN HI-RES

Por otra parte, los nuevos Headphone (1) Pro cuentan con cancelación activa de ruido adaptativa que se ajusta en tiempo real alcanzando hasta los 46 dB. Para ello, utiliza un sistema de diez micrófonos que filtra el ruido del entorno de forma precisa, evitando, por ejemplo, los ruidos del viento o del tráfico.

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Asimismo, se han rediseñado las almohadillas para mejorar el aislamiento, incorporando una nueva barrera de silicona de 8 mm en su interior.

Nothing ha señalado que también pueden reproducir audio Hi-Res de forma inalámbrica y mediante conexión USB-C, con lo que ofrece audio de alta fidelidad sin pérdidas de hasta 24 bits/192 kHz. Además, cuenta con cinco modos de audio espacial con seguimiento de la cabeza, para conseguir sonido envolvente adaptado a cada entorno.

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Todo ello se puede gestionar desde la aplicación Nothing X, que ofrece herramientas como Advanced EQ, con la que los usuarios pueden mover los puntos de ecualización por todo el rango de frecuencias y configurar por separado el driver principal y el de precisión, como ha explicado la compañía.

También ofrece la herramienta Simple EQ que, en este caso, permite modificar aspectos como los graves o las voces de forma más sencilla. Igualmente, Personal Sound y los perfiles de ecualización guardados por los usuarios pueden adaptar el sonido a la forma de escuchar música de cada persona.

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DISEÑO DE METAL MECANIZADO Y AJUSTE CÓMODO

Los Headphone (1) Pro cuentan con un diseño que lleva las líneas transparentes de Nothing "a su expresión más depurada". Concretamente, en su parte exterior cuentan con el cristal Panda Glass 9H, resistente a arañazos y roturas, que deja ver la arquitectura de los auriculares, incluidos sus tres drivers.

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Por su parte, la estructura de los auriculares se combina con titanio para ofrecer un acabado "resistente y premium", garantizando menos peso (327 gramos) para asegurar la comodidad de uso. Además, la diadema es más ancha y el acolchado se ha hecho más grueso para repartir el peso de forma uniforme.

En cuanto a la batería, Nothing ha detallado que ofrecen hasta 68 horas de autonomía con la cancelación activa de ruido desactivada. También cuentan con carga rápida y protección IP52.

Con todo, los nuevos Nothing Headphone (1) Pro se han lanzado en los colores negro y blanco por 349 euros. Asimismo, este lanzamiento se ha llevado a cabo de la mano del integrante de la banda BTS V, como embajador global.

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