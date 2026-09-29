Turespaña amplía hasta diciembre el plazo para ofertar por la concesión del Palacio de Congresos de Madrid

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El Instituto de Turismo de España (Turespaña), organismo dependiente del Ministerio de Industria y Turismo, ha acordado prorrogar hasta el próximo 15 de diciembre el plazo de presentación de ofertas para el contrato de concesión de obras y explotación del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, presupuestado en 105,4 millones de euros.

Según las actas de la licitación consultadas por Europa Press, esta resolución, firmada por la presidenta de Turespaña y secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau, modifica la fecha límite inicial, que estaba fijada para el 6 de octubre de 2026, tras constatar la imposibilidad material de responder a tiempo a las solicitudes de aclaración a los pliegos formuladas por las empresas interesadas.

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En concreto, a fecha 22 de septiembre de 2026 constan formuladas en la Plataforma de Contratación 158 solicitudes de aclaración a los pliegos y demás documentación complementaria por parte de los operadores económicos interesados, de las cuales 15 se encuentran pendientes de respuesta.

Ante el volumen y la relevancia de la información requerida para que los licitadores elaboren sus propuestas y estudios de viabilidad, Turespaña ha aplicado el artículo 136 de la Ley de Contratos del Sector Público para garantizar los principios de "concurrencia, igualdad de trato y transparencia".

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Con la nueva programación, las empresas interesadas tendrán hasta el 15 de diciembre a las 19.00 horas para remitir sus proposiciones a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

DETALLES DEL CONTRATO

El expediente, licitado oficialmente el pasado mes de diciembre, contempla la redacción del proyecto, la dirección facultativa, la ejecución de las obras de reforma y la posterior explotación integral del histórico inmueble ubicado en el paseo de la Castellana de la capital durante un periodo de concesión de 40 años.

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La iniciativa forma parte de la estrategia para reactivar este complejo como "polo de actividad turística, económica y de cooperación internacional".

El contrato de concesión abarca los edificios A y C, que se mantendrán como espacios destinados a exposiciones y congresos.

El concesionario deberá redactar el proyecto de ejecución, llevar a cabo las obras y gestionar el Palacio y su aparcamiento durante los 40 años de concesión, abonando un canon anual a Turespaña.

El plazo de concesión de 40 años incluye 12 meses para la redacción del proyecto y 36 meses para la ejecución de las obras y la gestión y ejecución de la obra.

La modalidad del contrato atribuye al adjudicatario la responsabilidad de financiar, ejecutar y mantener las obras necesarias para la adecuación de los edificios y de su gestión y explotación posterior durante el periodo concesional.

La rehabilitación de los edificios A y C se suma a las obras en marcha del Edificio B, que albergará la futura sede permanente de ONU Turismo.