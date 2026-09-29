PP dice que Aldama era un "fontanero del PSOE" y que sus mensajes con Delcy Rodríguez confirman que no eran "inventadas"

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La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha recalcado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez que los mensajes del empresario Víctor de Aldama con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirman que no eran "inventadas" como se dijo en su día por parte del Ejecutivo. Además, ha señalado que las declaraciones de Aldama, al que ha retratado como "fontanero del PSOE", han acabado con imputaciones.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Muñoz se ha hecho eco de la información publicada por el diario 'El Mundo' sobre mensajes entre Delcy Rodríguez y Víctor de Aldama sobre la venta de petróleo, entre otras cuestiones. "Un fontanero del PSOE, que es lo que era Aldama cuando trabajaba para Ábalos, le comunicaba a la señora Delcy Rodríguez información del Gobierno de España", ha asegurado.

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La dirigente del PP ha recordado que en su día el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se refirió a Aldama como "agente de la TIA". "Y se reía de él, que todo eran inventadas. Las inventadas de Aldama acabaron en condenas, para él y para Ábalos y para Koldo. Y las inventadas de Aldama acabaron con la imputación de Santos Cerdán", ha manifestado.

En este sentido, ha indicado que esos mensajes con Delcy Rodríguez evidencian los contactos que tenía Aldama. "Lo de que no tenía contactos internacionales y que se creía que era Súper López, en realidad sí los tenía e informaba de lo que el Gobierno le decía que informara", ha resaltado.

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"ESTABAN A LLEVÁRSELO CRUDO Y A TRINCAR, ALGUNOS DE ELLOS"

La portavoz del Grupo Popular ha afirmado que esta semana también han "sabido que hay fundaciones fantasma alrededor del Partido Socialista que no están auditando sus cuentas ante el Tribunal de Cuentas".

"Claro cuando te dedicas a esto y a amedrentar a jueces y a intentar comprar los servicios de clanes delincuentes a cambio de impunidad para que no investiguen al hermano de tu presidente, pues es imposible que estés dedicado a la vivienda, a proteger las fronteras o a la energía. Es imposible", ha enfatizado.

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En este sentido, Muñoz ha señalado que las informaciones que se publican evidencian que en el Gobierno y el PSOE había personas que estaban "a llevárselo crudo". "Y a trincar, algunos de ellos", ha manifestado.