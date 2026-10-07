Israel desplaza a 69 personas en una sola demolición en Jerusalén Este, la mayor cifra registrada por la ONU

Guardar

Naciones Unidas ha informado de que las autoridades israelíes han cometido este martes en Cisjordania una demolición en Jerusalén que ha causado con 69 personas la mayor cifra de desplazados desde que la organización comenzó a contabilizar estos eventos, en 2009, y lo han hecho sin permitir recuperar sus pertenencias a las familias que residían en el edificio.

"69 palestinos, más de la mitad de ellos niños, han quedado desplazados hoy después de que las autoridades israelíes demolieran los edificios residenciales de la zona de At Tur, en Jerusalén Este", ha afirmado en rueda de prensa Stéphane Dujarric, el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

PUBLICIDAD

La cifra supone "el mayor número de personas desplazadas en una sola demolición en Jerusalén Este desde que empezamos a llevar registros en 2009", ha agregado.

Dujarric, que ha indicado que la ONU y sus socios han visitado la zona, ha transmitido que las familias que vivían allí "han afirmado que las fuerzas israelíes les habían impedido recuperar sus pertenencias, que han quedado sepultadas bajo los escombros" del que fuera su bloque residencial.

PUBLICIDAD

Si bien el portavoz ha asegurado que los socios de la ONU han evaluado las "necesidades humanitarias inmediatas de la población" y se han cerciorado de que "puedan recibir ayudas para el alquiler" y otras medidas asistenciales, "así como artículos de primera necesidad", se trata de una situación que va en aumento: "En lo que va de año, las autoridades israelíes han demolido u obligado a los propietarios a demoler más de 1.800 viviendas palestinas en toda Cisjordania", ha señalado.