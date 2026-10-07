Niña Pastori y otras tres mujeres de industria musical tendrán un homenaje en Latin Grammy

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Miami (EE.UU.), 6 oct (EFE).- La cantaora Niña Pastori y la productora e ingeniera de sonido Salomé Limón, ambas españolas, figuran entre las cuatro mujeres que la Academia Latina de la Grabación homenajeará este año con 'Leading Ladies of Entertainment', su reconocimiento a las profesionales del entretenimiento latino.

Las otras dos homenajeadas son la directora de operaciones de la discográfica Sony Music para América Latina y la península ibérica, María Fernández, y la directora regional y jefa de música de YouTube para América Latina y el mercado latino de EE.UU., Sandra Jiménez.

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Niña Pastori ganó seis Latin Grammy, el último en 2024 por el disco 'Raíz, nunca me fui', con la mexicana Lila Downs y la argentina Soledad Pastorutti, y fue candidata a un Grammy.

Limón, también compositora, ganó cinco Latin Grammy, uno de ellos por el disco 'Spain Forever', de Michel Camilo y Tomatito, y fundó la Asociación Iberoamericana de Mujeres Productoras e Ingenieras de Audio.

El director ejecutivo de la Academia, Manuel Abud, afirmó en un comunicado que el programa, que cumple diez años, nació como un reconocimiento y se convirtió en una plataforma para crear conciencia sobre la desigualdad de género en la industria.

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Las homenajeadas, como las de ediciones anteriores, están invitadas a ser mentoras en el programa de tutorías de la Fundación Cultural Latin Grammy para nuevas generaciones de mujeres de la industria.

En las dos ediciones anteriores fueron homenajeadas, entre otras, la mexicana Julieta Venegas y la española Rozalén.

El tributo será en un acto privado durante la semana de los Latin Grammy, que se entregan el 12 de noviembre en Las Vegas.