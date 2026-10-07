La Fuerza de Supresión de Pandillas abate a dos sospechosos y desmantela posiciones criminales en Puerto Príncipe

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La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) de Haití ha abatido a dos presuntos pandilleros, detenido a otros dos e incautado diverso material armamentístico tras una serie de operaciones de seguridad llevadas a cabo entre el 5 y el 6 de octubre en las comunas de Tabarre y Cité Soleil, en el área metropolitana de Puerto Príncipe.

Según ha informado el cuerpo policial a través de un comunicado, las intervenciones tenían como objetivo prioritario retirar barricadas que impedían la libre circulación de la población, desmantelar guaridas de grupos criminales y reducir su capacidad operativa en zonas estratégicas de la capital.

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Durante la primera jornada de las operaciones, cientos de efectivos respaldados por blindados y helicópteros irrumpieron en áreas de difícil acceso de Tabarre, incluyendo callejones estrechos y edificaciones abandonadas empleadas --según sospechaba el cuerpo-- como refugio por las bandas armadas. En dicho despliegue se incautaron artefactos explosivos de fabricación casera y se logró forzar la retirada de los sospechosos, consolidando la presencia de las fuerzas del orden en la zona.

Posteriormente, en la madrugada del 6 de octubre, las tropas ejecutaron un operativo de rastreo e interceptación a lo largo del corredor de la Ruta Soleil 9, en Cité Soleil. En el transcurso de la acción se desataron enfrentamientos armados que se saldaron con dos presuntos pandilleros fallecidos, dos arrestados y varios más heridos, además de la incautación de tres armas de fuego, cargadores, munición, un transmisor de radio y dos motocicletas.

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Estas operaciones sobre el terreno tienen lugar después de que el pasado 29 de septiembre el Consejo de Seguridad de la ONU acordara prorrogar por seis meses el mandato de la GSF en Haití, extendiendo su permanencia hasta el 31 de marzo de 2027. El mando de la misión ha confirmado que mantendrá un despliegue reforzado y patrullajes continuos para impedir el reagrupamiento de las organizaciones delictivas y garantizar el libre tránsito de los ciudadanos en los principales accesos viales.