Trump dice que él es casi "la única persona del mundo" que le cae bien a Kim Jong-un

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Washington, 29 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que él es "prácticamente la única persona del mundo" que le cae bien al líder norcoreano, Kim Jong-un, al que, aseguró, sus antecesores en la Casa Blanca permitieron hacerse con un arsenal nuclear.

"Resulta que Kim Jong-un es amigo mío. A él le agrada Trump. No le agrada mucha otra gente. Soy prácticamente la única persona en todo el mundo que le agrada, y él me agrada a mí. Me llueven las críticas cuando digo eso. La gente dice que él es terrible", dijo Trump a los medios en el exterior de la Casa Blanca.

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"Kim Jong-un tiene capacidades nucleares, un gran arsenal nuclear, bastante grande, no como el nuestro, pero tiene capacidad nuclear. ¿Sabe por qué? Porque hubo presidentes que no hicieron lo que yo hice. Eso se podría haber evitado, pero hubo presidentes que no eran Trump, y no lo detuvieron", añadió el magnate neoyorquino, que ya en anteriores ocasiones acusó a predecesores como Bill Clinton, George W. Bush o Barack Obama de haber sido blandos con Pionyang.

El republicano respondió así al ser preguntado sobre por qué inició una guerra cada vez más impopular contra Irán por considerar que la república islámica no puede poseer armas nucleares, cuando a su vez trata de manera cordial a Kim, cuyo régimen posee armamento atómico.

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A su vez, el presidente estadounidense volvió a enviar un mensaje tranquilizador para Kim, afirmando que mientras él esté en la Casa Blanca "a él le irá bien".

Trump dijo recientemente que está abierto a volver a reunirse con el mariscal norcoreano después de que el diálogo sobre desnuclearización que mantuvo con él se estancara tras el fiasco de la cumbre de Hanói de 2019.

Corea del Norte, que desde entonces ha reforzado enormemente sus lazos con Rusia y reavivado su relación con China, no ha parecido mostrar excesivo interés en reiniciar las conversaciones. EFE