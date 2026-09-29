Martes, 29 de septiembre de 2026 (02:00 GMT)

Guardar

DESTACADOS

INTELIGENCIA ARTIFICIAL OPENAI

PUBLICIDAD

Nueva York - La tecnológica OpenAI reúne en San Francisco (EE. UU.) a la comunidad de desarrolladores en una jornada de sesiones técnicas diseñada para probar sus últimas herramientas de inteligencia artificial bajo una intensa presión mundial ante el desarrollo sin control de la IA.

(Texto) (Vídeo)

GUERRA COMERCIAL

Washington - Estados Unidos prohíbe desde este martes la importación de determinados productos canadienses como bebidas alcohólicas, algunos productos lácteos y motocicletas, en plena escalada guerra comercial con Canadá que ha restringido los intercambios bilaterales.

(Texto)

HAITÍ ONU

Naciones Unidas - El Consejo de Seguridad se reúne para renovar el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en Haití, autorizada en septiembre de 2025 para un periodo inicial de 12 meses en sustitución de la anterior Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad.

PUBLICIDAD

(Texto)

HURACANES PACÍFICO

Sonora (México) - Tras golpear Baja California Sur, el huracán Polo vuelve a tocar tierra este martes en Sonora ya debilitado a tormenta tropical, pero con lluvias intensas a torrenciales, fuertes vientos y oleaje elevado en el noroeste de México, en el que será el segundo impacto del ciclón en territorio mexicano. ACTUALIZADO (Texto) (Foto)

PUBLICIDAD

YEMEN CONFLICTO

Saná - Las tropas gubernamentales del Gobierno yemení reconocido internacionalmente, apoyadas por la coalición militar capitaneada por Arabia Saudí, buscan avanzar en los diferentes frentes de batalla en la costa occidental del Yemen para recuperar lo que ahora controlan los rebeldes chiíes hutíes, en una ofensiva a gran escala que ha provocado más de 800 muertos en casi dos meses.

PUBLICIDAD

(Texto)

ADEMÁS

COLOMBIA TERREMOTO | Bogotá - Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismográfica del Servicio Geológico Colombiano (SGC) explica en entrevista a EFE que la actividad sísmica registrada desde del gran terremoto del 10 de agosto, con cientos de réplicas y varios enjambres sísmicos, entra dentro de lo que puede ser calificado como normal. (Texto) (Foto)

PUBLICIDAD

R.UNIDO PARTIDOS | El primer ministro británico, Andy Burnham, pronuncia el discurso central del congreso del Partido Laborista, el primero al que acude como jefe del partido y del Gobierno. (Texto) (Foto)(Vídeo)

YIHADISTAS IRAK | El Cairo - Tras 12 años de despliegue y miles de operaciones militares, las tropas de la coalición internacional liderada por EE.UU. para combatir al grupo yihadista Estado Islámico (EI) abandonan Irak en un momento especialmente delicado: en medio de la guerra de Irán y de un proceso del Gobierno iraquí para desarmar a las milicias que operan fuera de su control. (Texto)

PUBLICIDAD

OCDE EDUCACIÓN | París - La OCDE presenta la edición 2026 de 'Panorama de la Educación', su informe anual sobre los sistemas educativos de todo el mundo, que estará centrado especialmente en la escasez de profesores, sus efectos en los distintos países y las posibles respuestas de los sistemas educativos. (Texto)

MONET CENTENARIO | París - Con motivo del centenario de la muerte de Claude Monet, que se cumplirá en diciembre, el Museo de la Orangerie de París repasa en una exposición la obra del maestro impresionista y su relación con el tiempo y la captación del instante.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

NUESTROS TEMAS

MÉXICO SEGURIDAD | Ciudad de México - Detenerse a descansar en una carretera dejó de ser una opción para muchos transportistas mexicanos, que recorren el país bajo la amenaza de asaltos, emboscadas y secuestros y denuncian la complicidad de autoridades corruptas, en un escenario donde perder la carga ha pasado a segundo plano frente al temor de no regresar a casa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

URUGUAY LGTBI | Montevideo - El colectivo LGTBI exige al Estado uruguayo que reconozca públicamente y pida perdón por la persecución y violencia sufridas durante la dictadura cívico-militar (1973-1985), una deuda que persiste pese a la reparación económica concedida a más de 200 personas trans. Por Daniela Calone (Texto) (Foto) (Video)

IRÁN GUERRA LÍBANO | Beirut - Apenas a un kilómetro de la zona que Israel mantiene ocupada en el sur de Líbano, un grupo de 30 niñas y mujeres jóvenes huérfanas ha regresado al centro que consideran su casa, un lugar bombardeado del que ya no se atreven a salir. Por Edgar Gutiérrez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo de las elecciones presidenciales que se celebran en Brasil el próximo domingo, la Agencia EFE enviará desde este martes una serie previa con la guía BRASIL ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

América

12:00 GMT.- Montevideo.- URUGUAY INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- El uso de la inteligencia artificial como motor para impulsar el crecimiento en Latinoamérica es analizado en la undécima Cumbre Ministerial del Programa Regional para América Latina y el Caribe de la OCDE, que se celebrará en Montevideo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL DESEMPLEO.- El Gobierno de Brasil, la mayor economía latinoamericana, divulga la tasa de desempleo en el trimestre concluido en agosto.

12:30 GMT.- Miami.- LATINOAMÉRICA INVERSIONES.- El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, ofrece una conferencia de prensa al inaugurar el ‘LAC Transport Forum’ en Miami, donde anunciará proyectos para atraer inversiones a Latinoamérica en el sector de transporte. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT.- Ciudad de Panamá.- SALUD INNOVACIÓN.- Durante un accidente cerebrovascular o ictus, el cerebro pierde unas 2 millones de neuronas por minuto, por lo que reducir el tiempo para la intervención quirúrgica es clave para que el paciente sobreviva o reduzca las secuelas. En esta carrera destaca el avance logrado por la empresa XCath, que con su sistema Iris realizó este año la primera de estas cirugías de emergencia por telerrobótica. (Texto) (Foto)

14:00 GMT.- Nueva York.- HAITÍ ONU.- El Consejo de Seguridad se reune para renovar el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en Haití, autorizada en septiembre de 2025 para un periodo inicial de 12 meses en sustitución de la anterior Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad.

14:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA TERREMOTO.- Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismográfica del Servicio Geológico Colombiano (SGC) explica en entrevista a EFE que la actividad sísmica registrada desde del gran terremoto del 10 de agosto, con cientos de réplicas y varios enjambres sísmicos, entra dentro de lo que puede ser calificado como normal. (Texto) (Foto)

14:00 GMT.- Nueva York.- ONU NUCLEAR.- La ONU celebra una reunión plenaria de alto nivel para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, jornada en la que los Estados miembros abordarán los avances y desafíos pendientes para avanzar hacia un mundo libre de armas nucleares.

16:00 GMT.- San Francisco (EEUU).- INTELIGENCIA ARTIFICIAL OPENAI.- La tecnológica OpenAI reúne a la comunidad de desarrolladores en una jornada de sesiones técnicas diseñada para probar sus últimas herramientas de inteligencia artificial e intercambiar propuestas directamente con los equipos de creación de la compañía. (Texto) (Vídeo)

22:00 GMT.- Miami.- EEUU PENA DE MUERTE.- Florida ejecutará a Curtis Wilkie Beasley, un hombre de 72 años convicto por el asesinato de una mujer en el condado de Polk, lo que implica la decimosexta pena capital en el estado, que se encamina a un nuevo récord. (Texto) (Foto)

Toronto.- CANADÁ UCRANIA.- Canadá, Ucrania y Noruega copresiden en Toronto la segunda conferencia internacional "Pathways to Peace", sobre el regreso de niños ucranianos deportados, civiles detenidos y prisioneros de guerra. La conferencia concluye el 29 de septiembre. (Texto)

Córdoba (Argentina).- MARADONA JUICIO.- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Washington - EEUU INMIGRACIÓN - Organizaciones civiles publican una carta conjunta, firmada por cientos de líderes latinos, en la que se insta a la Casa Blanca y al Congreso a otorgar permisos de trabajo y protecciones legales a los inmigrantes indocumentados de larga duración en el país. (Texto)

Córdoba (Argentina).- ARGENTINA DEUDA.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) da a conocer este martes el nivel de deuda externa argentina a finales del segundo trimestre de 2026, tras cerrar el primer trimestre con una cifra récord de 321.783 millones de dólares. (Texto)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA LIBROS.- Celebración de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2026).

Río de Janeiro.- BRASIL EMPLEO.- El Ministerio de Trabajo divulga el número de empleos formales generados por Brasil en agosto. (Texto)

Europa

París.- OCDE SALUD.- La OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial publican la tercera edición de 'Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe', un informe que compara indicadores de salud y sistemas sanitarios de 33 países de la región. (Texto)

06:45 GMT.- París.- FRANCIA DEUDA.- Se publican las cifras de la situación de la deuda pública francesa en el segundo trimestre.

07:30 GMT.- Ginebra.- INNOVACIÓN ÍNDICE.- La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) presenta la edición 2026 de su Índice Global de Innovación. (Texto)

08:00 GMT.- Bruselas.- UE AGRICULTURA.- Reunión de ministros de Agricultura y Pesca de la UE. Edificio Europa. (Texto)

08:00 GMT.- Bruselas.- UE PESCA.- Los ministros de Pesca de la UE tratan de acordar su posición sobre las normas que fijan las condiciones para el apoyo europeo a la Política Pesquera Común y debaten la propuesta de cambios en el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y Acuicultura. (Texto)

08:30 GMT.- Bruselas.- OTAN LITUANIA.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recibe al primer ministro de Lituania, Mindaugas Sinkevičius, y ofrecen juntos una rueda de prensa. (Foto)

08:30 GMT.- Roma.- ITALIA ARTE.- Se expone en Roma la famosa obra de JMW Turner "Roma, desde el Monte Aventino", una de las pinturas más importantes del artista que aún se encuentra en manos privadas y antes de que salga a subasta en Londres por Sotheby's en diciembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00 GMT.- Múnich.- HOGARES RIQUEZA.- La aseguradora alemana Allianz publica su informe de la riqueza y la deuda de los hogares en todo el mundo de 2026. (ESTO FIGURA COMO DESTACADO EN EL PMU, PERO MÁS BIEN PARA ECO)

09:00 GMT.- Lisboa.- UNIÓN EUROPEA MERCOSUR.- El ministro portugués de Exteriores, Paulo Rangel, y el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, inauguran el VIII Seminario de Lisboa, dedicado al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y a sus impactos, desafíos y oportunidades sectoriales. (Texto) (Vídeo)

09:00 GMT.- París.- OCDE EDUCACIÓN.- La OCDE presenta la edición 2026 de 'Panorama de la Educación', su informe anual sobre los sistemas educativos de todo el mundo, que estará centrado especialmente en la escasez de profesores, sus efectos en los distintos países y las posibles respuestas de los sistemas educativos. (Texto)

10:30 GMT.- Londres.- R.UNIDO ARTES.- Pase de prensa previo para visitar la exposición retrospectiva de la artista británica Es Devlin, una de las principales diseñadoras británicas que han trabajado para espectáculos musicales, ceremonias y pasarelas propias. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT- Liverpool (R.Unido).- R.UNIDO PARTIDOS.- Discurso del nuevo líder laborista británico y primer ministro Andy Burnham en el Congreso anual del partido Laborista británico. Palacio de Congresos (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA KAZAJISTÁN.- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y su homólogo kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, pronuncian sendos discursos en un foro económico germano-kazajo.

13:15 GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- El miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) Piero Cipollone participa en el panel de discusión "Mercados de capitales digitales del futuro: Navegando la próxima ola" en la 4ª Conferencia del Centro Financiero del Bundesbank, el banco central de Alemania.

14:00 GMT.- Bruselas.- CÁNCER MAMA.- Ocho mujeres con cáncer de mama protagonizan el documental 'Sacar pecho', que tras estrenarse en 2025 viaja por primera vez fuera de España para proyectarse en el Parlamento Europeo y sensibilizar a las instituciones comunitarias sobre el viaje físico y emocional de estas pacientes. (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, y ambos comparecen en una rueda de prensa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Estrasburgo.- ESPAÑA MIGRACIÓN.- La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa debate este martes la situación creada en Ceuta por la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio pasado, aunque con un planteamiento diferente al inicialmente solicitado por el Partido Popular Europeo (PPE), ya que tiene el título de "Solidaridad con Ceuta: un test para Europa" y no "Ceuta atacada: la migración como arma y el fracaso del Gobierno", como se pidió inicialmente. (Texto)

Viena.- AUSTRIA BALCANES.- La actual ministra federal de Europa, Integración y Familia de Austria, Claudia Bauer, convoca una conferencia sobre los Balcanes Occidentales en el marco de la presidencia austriaca del Grupo de Slavkov (Austria, República Checa, Eslovaquia).

Praga.- REPÚBLICA CHECA ITALIA.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, hace una visita de trabajo en Praga, donde se reúne, entre otros, con su homólogo checo, el populista Andrej Babis. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- MODA PARÍS.- Dior, Saint-Laurent y Marie Adam-Leenaerdt presentan en la Semana de la Moda de París sus colecciones femeninas para la temporada primavera/verano 2027. (Texto)

Liverpool.- R.UNIDO PARTIDOS.- Congreso anual del Partido Laborista británico, el primero al que acude el nuevo líder y primer ministro Andy Burnham. Palacio de Congresos (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lisboa.- PORTUGAL TECNOLOGÍA.- La tercera edición de Atlantic Convergence, organizada por DE-CIX, reúne a más de 700 directivos de unas 580 empresas e instituciones de 60 países para debatir sobre el desarrollo de infraestructuras digitales sostenibles, seguras y resilientes ante el auge de la inteligencia artificial.

Asia

Kuala lumpur.- MALASIA BIRMANIA.- Malasia tiene previsto enviar a Birmania a unas 1.476 personas mediante la primera fase de un programa de repatriación voluntaria, que busca enviar al territorio birmano un total de 5.000 nacionales, incluidos miembros de la etnia rohinyá, no reconocida por Naipyidó y victima en 2017 de una campaña de limpieza étnica por parte del Ejército.

Macao.- AVIACIÓN IATA.- La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) celebra en la región semiautónoma china de Macao el Simposio Financiero Mundial (WFS) y el Simposio Mundial de Pasajeros (WPS).

Tokio.- JAPÓN MONGOLIA.- El primer ministro de Mongolia, Nyam-Osoryn Uchral, se reúne en Tokio con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en el marco de una visita en la que busca fortalecer su alianza estratégica especial de paz y prosperidad.

Tokio.- JAPÓN TIFÓN.- El tifón Surigae continúa su trayectoria hacia las costas del este de Japón, tras azotar este lunes las islas de Okinawa, una semana después de que el tifón Dujuan causara trece muertes en los alrededores de Tokio.

Hong Kong.- HONG KONG ARTE.- Christie's subasta en Hong Kong 'A-Pumpkin (YHP)', una obra de 2011 de la recientemente fallecida artista japonesa Yayoi Kusama, con una estimación de entre 48 y 68 millones de dólares de Hong Kong (unos 6,2 a 8,7 millones de dólares). (Texto)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245