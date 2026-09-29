Pionyang dice que el visto bueno de EEUU de submarinos nucleares a Seúl eleva la tensión

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Seúl, 29 sep (EFE).- Corea del Norte afirmó que la aprobación de Estados Unidos a los planes de Corea del Sur para desarrollar una flota de submarinos nucleares aumenta la inestabilidad en la región, informó la agencia de noticias gubernamental KCNA este martes, después de que Pionyang denunciara ante la ONU estar sufriendo una amenaza militar "sin precedentes".

"La aprobación de Estados Unidos de la posesión de submarinos nucleares a Corea del Sur es otra prueba de la proliferación nuclear", señaló el Ministerio de Exteriores norcoreano en un comunicado, según KCNA, "que añade nueva inestabilidad al entorno de seguridad política y militar de la región de Asia-Pacífico".

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Pionyang acusó además a Washington de llevar al sistema internacional de no proliferación nuclear a "la peor situación de crisis", al asegurar que busca convertir su alianza con Reino Unido y Australia (AUKUS, siguiendo las iniciales de cada país en inglés) en "la mayor alianza de submarinos nucleares del mundo".

Las quejas de Pionyang llegan después de que el viceministro norcoreano de Asuntos Exteriores, Kim Son-gyong, declarara el lunes ante la Asamblea General de la ONU estar sufriendo una amenaza militar "sin precedentes" liderada por Estados Unidos, junto a Japón y Corea del Sur.

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El representante norcoreano acusó a los tres países de haber dado forma a una alianza militar que se ha convertido en "un bloque militar agresivo" y cada vez "más ofensivo".

Seúl desveló el pasado mayo que planea desarrollar submarinos de propulsión nuclear de fabricación nacional y desplegar el primero de ellos a mediados de la década de 2030, en medio de las tensiones intercoreanas y el prolongado rechazo al diálogo de Pionyang.

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El anuncio de las autoridades surcoreanas tiene lugar después de que en octubre de 2025 el presidente estadounidense, Donald Trump, diera luz verde a su petición de tener submarinos de propulsión nuclear, eliminando las restricciones de un acuerdo con EE.UU. que prohibía al país asiático enriquecer uranio o reprocesar combustible nuclear gastado para fines no pacíficos.

Por su parte, Corea del Norte ha realizado más de una decena de lanzamientos de misiles balísticos este año, los más recientes el pasado 20 de septiembre. EFE