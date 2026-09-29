La UEFA repartirá 31,5 millones entre los clubes que cedieron sus jugadores para la Liga de Naciones 24-25

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La UEFA anunció este martes que distribuirá esta semana aproximadamente 31,5 millones de euros entre los clubes que cedieron jugadores para la disputa de la Liga de Naciones de la temporada 2024-2025.

El organismo que preside Aleksander Ceferin recalcó que este pago es el primero en el marco del actual ciclo del Programa de Beneficios para Clubes de la UEFA, tal como se prevé en el Memorando de Entendimiento con la European Football Clubs (EFC).

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Estos pagos forman parte de los 104 millones de euros asignados a los clubes que ceden jugadores para la Liga de Naciones 2024-2025 y 2026-2027 y la fase de clasificación para la Eurocopa de 2028 y se realizan a través de un mecanismo de distribución que se mantiene sin cambios respecto a la edición anterior.

De este modo, según este programa, los clubes reciben una compensación por jugador y por partido, con una tasa de 3.845 euros por cada jugador elegible que aparezca en la alineación de su selección nacional en los partidos de la Liga de Naciones y las eliminatorias europeas. La UEFA remarcó que para la EURO 2028, la compensación será "por jugador y por día".

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Este programa beneficia a 611 clubes de todas las federaciones miembro de la UEFA, incluidos varios clubes amateurs. El RB Leipzig alemán recibirá la mayor compensación total, aproximadamente 353.000 euros, por la cesión de 16 de sus jugadores.

"El Programa de Apoyo a los Clubes reconoce la contribución esencial que los clubes aportan al éxito del fútbol de selecciones nacionales. A través de este programa, distribuimos una parte de los ingresos de la EURO y la Liga de Naciones entre los clubes de toda Europa, tanto profesionales como aficionados, en reconocimiento a su papel en el desarrollo de jugadores y su cesión para la selección nacional. Cuando el fútbol prospera, todos se benefician", expresó Aleksander Ceferin.

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Por su parte, Nasser Al-Khelaïfi, presidente de la European Football Clubs, aseguró que este programa "es una parte fundamental de la alianza estratégica entre la UEFA y la EFC". "Su alcance e impacto son evidentes, con más de 600 clubes de todos los tamaños que se benefician de este primer pago", advirtió.

"Reconoce la contribución esencial que los clubes hacen al fútbol internacional, mediante el desarrollo de jugadores y su puesta a disposición de sus selecciones nacionales. Nos complace enormemente seguir fortaleciendo este vínculo vital entre el fútbol de clubes y el de selecciones nacionales", sentenció.

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La UEFA detalló igualmente que el ciclo actual de beneficios para los clubes, vinculado a la próximo Eurocopa de 2028, prevé una distribución total de 244 millones de euros, incluidos los cuatro millones sobrantes del programa anterior para la EURO 2024.

De esta cantidad, 104 millones de euros se destinan a los clubes que ceden jugadores para la Liga de Naciones en las temporadas 2024-2025 y 2026-2027 y la fase de clasificación para la próxima cita continental, y otros 140 millones de euros se reservan para los clubes que ceden jugadores para el torneo final.

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"Los pagos adicionales en el marco de este programa se realizarán por etapas a medida que se vayan completando las competiciones correspondientes", puntualizó el ente rector del fútbol europeo.