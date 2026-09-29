Israel anuncia la muerte de un presunto comandante de una brigada de Hamás en el norte de la Franja de Gaza

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Las autoridades de Israel han anunciado este martes la muerte de un comandante de una brigada del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en un ataque perpetrado contra el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del territorio costero.

El primer ministro y el ministro de Defensa de Israel, Benjamin Netanyahu e Israel Katz, respectivamente, han señalado en un comunicado conjunto que el muerto es Ezeldín al Bik, "comandante de la Brigada Norte de Hamás".

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Así, han apuntado que el hombre "estaba implicado en planes terroristas contra las fuerzas israelíes y trabajó para reclutar a operativos para la organización", al tiempo que han aplaudido al Ejército por su "decidida acción" contra "comandantes y terroristas de Hamás".

"Seguiremos persiguiendo y dando caza a todos los terroristas de la organización, desde sus comandantes hasta el último de sus operativos, dondequiera que se escondan, hasta que Hamás deje de existir en Gaza", han zanjado en su comunicado.

Al Bik se convierte así en el tercer comandante de brigada de Hamás cuya muerte anuncia Israel durante las últimas semanas, después de los de la Brigada de Rafá, el 15 de septiembre, y la Brigada de Jan Yunis, cuatro días antes.

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Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, elevaron el lunes a más de 1.420 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que más de 74.000 han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.