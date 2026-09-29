Irán advierte de que atacará infraestructura en Oriente Próximo si "no se garantiza la seguridad" del país

Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf sits beside an Iranian flag during a meeting with a Patriotic Union of Kurdistan delegation in Tehran, Iran, on September 15, 2026. According to the Patriotic Union of Kurdistan, the talks focused on bilateral relations and ways to strengthen cooperation, while Talabani said the Kurdistan Region should not become part of wars or conflicts and called for efforts to reduce tensions.

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El presidente del Parlamento y jefe negociador de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, ha advertido este martes de que las fuerzas iraníes atacarán infraestructura en Oriente Próximo si "no se garantiza la seguridad" del país y se afectan sus operaciones económicas, incluida la exportación de petróleo, en el marco del conflicto abierto por la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel.

"Los estadounidenses y otros países deben saber que, como hemos dicho antes, en una región en la que no vendemos petróleo, nadie vende petróleo, y si nuestra seguridad no es garantizada, ninguna infraestructura estará a salvo", ha dicho ante el Parlamento, altiempo que ha insistido en que cualquier agresión recibirá una respuesta "dura, precisa y rápida".

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Así, ha manifestado que "si la cúpula de toma de decisiones del enemigo estadounidense no comprende esta verdad fundamental, permanecerá atrapado en el ciclo de recibir fuertes bofetadas de la nación iraní", ha señalado Qalibaf, quien ha criticado además las amenazas vertidas contra el país por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

"Ante este tipo de audacia, nuestra respuesta es igual de clara que siempre: Vuelva, y volveremos", ha recalcado, en referencia a una respuesta militar a cualquier tipo de ataque. "Los líderes de la Casa Blanca deben saber que la orgullosa nación iraní nunca se retirará ante las amenazas, la retórica o el bloqueo aéreo o comercial", según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

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Las declaraciones desde Teherán llegan después de que Trump rechazara la "inaceptable" propuesta presentada por Irán para reactivar las conversaciones de paz, incluida la reapertura del estrecho de Ormuz en el plazo de siete días una vez que Washington aceptara las condiciones planteadas por Teherán a tal fin.