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HSBC estrena una solución digital que integra los servicios bancarios en los canales de clientes corporativos

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HSBC ha lanzado 'HSBCnio', una solución digital que incorpora los servicios, datos e inteligencia de la entidad a los canales, plataformas y flujos de trabajo en los que los clientes corporativos e institucionales gestionan sus negocios.

La nueva funcionalidad incluye la interacción a través de web y móvil, la conexión directa con sus propios sistemas o el uso de herramientas de inteligencia artificial para acceder a información bancaria, según informó la compañía en un comunicado.

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En concreto, la solución proporciona acceso habilitado por inteligencia artificial a través del 'Model Context Protocol' de HSBC, que permite a las herramientas tecnológicas de los clientes consultar información autorizada sobre cuentas y transacciones para localizar e interpretar datos bancarios con mayor rapidez.

Asimismo, ofrece un entorno 'sandbox', kits de desarrollo de software y documentación de APIs concebidos para reducir los obstáculos de integración.

La entidad prevé incoporar progresivamente nuevas funcionalidades de banca transaccional y experiencias habilitadas por inteligencia artificial a HSBCnio, como 'Ask HSBC', una solución diseñada para ayudar a los clientes a consultar e interpretar su información bancaria.

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