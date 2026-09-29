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El ruso Daniil Medvedev bate a su compatriota Andrey Rublev y conquista el título en Hangzhou

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El tenista ruso Danil Medvedev conquistó este martes el título en el torneo de Hangzhou (China), puntuable para la ATP y que se disputa sobre pista dura, tras imponerse en dos sets (7-5, 6-4) a su compatriota Andrey Rublev.

De este modo, el exnúmero uno del mundo levantó su tercer trofeo de la temporada tras los de Brisbane (Australia) y Dubai, y el vigesimocuarto en total de su carrera, 22 de ellos en pista dura, tras un partido donde su servicio fue demoledor, con 23 saques directos y ningún 'break' (solo dos opciones de rotura a su rival).

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