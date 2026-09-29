El Barça, con Van Asten y las campeonas sub-20, a por la reconquista de Roma

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Barcelona, 29 sep (EFE).- El Barcelona, con el alta médica de Renee van Asten y el regreso de las campeonas del mundo sub-20 con la selección española, visitará este miércoles (18.45 CET) al Roma italiano, ante el que buscará repetir la victoria lograda la pasada temporada (0-4) en el estadio Tre Fontane, también en la fase de grupos.

La coincidencia no se limita al rival y al escenario: también será la segunda jornada de la fase liga. El contundente triunfo azulgrana del pasado curso, con goles de Esmee Brugts, Kika Nazareth, Alexia Putellas y Caroline Graham Hansen, invita al optimismo para el vigente campeón de Europa.

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El conjunto catalán llega a la cita después de iniciar la defensa de su título europeo con una contundente victoria ante el París FC (5-2) y con la plantilla recuperando efectivos progresivamente. Las numerosas bajas que han condicionado este inicio de temporada comienzan a ser cosa del pasado, lo que permite al técnico Pere Romeu disponer cada vez de más alternativas.

La principal novedad es el regreso de la central Renee van Asten, que ha recibido el alta médica tras superar una lesión miofascial posterior del recto anterior derecho que le había apartado de los últimos cuatro encuentros.

También vuelven las internacionales españolas que el pasado domingo se proclamaron campeonas del mundo sub-20 tras imponerse a Corea del Norte en la final en la tanda de penaltis (4-3), después de que el partido terminara 0-0 tras el tiempo reglamentario.

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Carla Julià, Aïcha Cámara, Noa Jiménez y Rosalía Domínguez sí forman parte de la convocatoria, mientras que Julia Torres es la única que se queda fuera.

Tampoco han entrado en la lista las centrocampistas Kika Nazareth y Vicky López, ambas en proceso de recuperación de sendas lesiones musculares, ni la defensa Laia Aleixandri, que continúa recuperándose de una grave lesión de rodilla.

La que sí estará es la tres veces Balón de Oro Aitana Bonmatí, que reapareció y disputó sus primeros minutos de la temporada en la última victoria liguera ante el Logroño United (0-2).

La centrocampista, sin embargo, apunta a comenzar de nuevo desde el banquillo ante un Roma que llega al encuentro después de empatar sin goles ante el Leuven belga en la primera jornada.

Por su parte, el Roma afronta el partido ante el Barcelona con buenas sensaciones después de sumar una victoria y un empate en sus dos primeros encuentros oficiales de la temporada.

El equipo de Gianpiero Piovani debutó en Liga de Campeones con un 0-0 ante el OH Leuven en Bélgica, en un encuentro en el que tuvo ocasiones para ganar, mostró solvencia y en el que Marta Pandini falló un penalti en el minuto 95.

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Tres días después, la 'Loba' se estrenó en la Serie A con una victoria por 3-1 ante el Sassuolo. Manuela Giugliano, capitana y una de las principales referencias del equipo, marcó dos de los tres goles.

El equipo mantiene buena parte de la base del conjunto que conquistó el campeonato italiano la campaña pasada, su tercer 'Scudetto' en cuatro temporadas, y la Copa Italia. Aunque Piovani tomó el relevo en el banquillo de Luca Rossettini tras dos temporadas en el Inter Milán.

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El duelo ante las catalanas será el primer compromiso europeo en casa, después de que la temporada pasada el conjunto 'giallorossi' terminara decimocuarto en la fase liga con un balance de una victoria, un empate y cuatro derrotas.

Alineaciones probables:

Roma: Baldi; Oliviero, Ottey, Oladipo, Thogersen; Doms, Rieke, Greggi, Giugliano; Piemonte y Van Dooren.

Barcelona: Coll; Schertenleib, Paredes, Fernández, Brugts; Serrajordi; Guijarro, Pina; Graham, Pajor y Kerolin.

Árbitra: Kirsty Dowle (ENG).

Estadio: Stadio Tre Fontane, de Roma.

Hora: 18.45 horas CET.