EEUU amplía sus sanciones contra Cuba, congelando cuentas a empresarios cubanos

Guardar

El Tesoro de Estados Unidos ha informado este martes de que ha ampliado las sanciones contra Cuba, con restricciones a bancos extranjeros y la congelación de cuentas a empresarios cubanos, entre otras medidas que entrarán en vigor este mismo miércoles en virtud de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha tomado esta medida anticipando "mayores riesgos de sanciones asociados a transacciones con Cuba -tanto para personas estadounidenses como no estadounidenses-".

PUBLICIDAD

Este nuevo paquete de sanciones prohíbe a las personas "sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos" acudir y organizar encuentros o "conferencias profesionales" en el país centroamericano, a partir de este 30 de septiembre.

Asismimo incluye sanciones contra entidades bancarias extranjeras que realicen transacciones financieras con nacionales de Cuba también señalados por Washington, y prohíbe a bancos estadounidenses tanto abrir como mantener abiertas cuentas para empresarios cubanos.

El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha denunciado esta "oleada de medidas de bloqueo" impuestas por la Administración Trump, en particular que "eliminan los intercambios pueblo a pueblo" al suspender los viajes académicos en el marco de intercambios con la isla.

PUBLICIDAD

En sus redes sociales, ha cuestionado las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien "hace menos de 24 horas, dijo que 'Cuba ya ha caído', y resulta que ahora necesita aplicar medidas adicionales".

"Con estas nuevas medidas de bloqueo se pretende obstaculizar el proceso de transformaciones económicas en curso. Se ataca de forma abierta tanto al sector público como al sector privado, ese que algunos funcionarios estadounidenses dicen que quieren ayudar a su desarrollo", ha manifestado.

PUBLICIDAD