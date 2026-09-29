Agencias

Charlie Sheen y Martin Sheen protagonizarán la serie 'Happy Jack'

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Los Ángeles (EE.UU.), 29 sep (EFE).- Charlie Sheen y su padre, Martin Sheen, volverán a compartir pantalla como padre e hijo en 'Happy Jack', una nueva comedia de situación que se estrenará en AMC, informó Variety.

En la producción, Charlie Sheen dará vida a Jack, un "holgazán empedernido" con dos hijas: Kate, quien dirige la empresa familiar, y la rebelde Sam, que lleva a casa a su nuevo novio, un "exbanquero de inversiones convertido en gurú de la vida en furgoneta", desatando un conflicto con su padre al tener ambos la misma edad.

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"Jack pronto se da cuenta de que tiene que tomar una decisión. ¿Seguirá pensando solo en sí mismo o aprovechará esta última oportunidad para formar parte de la vida de sus hijas?", adelanta la sinopsis.

En cuanto al personaje de Martin Sheen, la publicación lo describe como el abuelo responsable de que sus nietas sean "maravillosas".

Las producción de la primera temporada comenzará a principios del próximo año y se grabará con público en directo en los estudios Warner Bros., en el mismo estudio donde se filmó 'Friends'.

De acuerdo con Variety, AMC Global Media presentará la serie a compradores internacionales en MIPCOM, el mercado internacional de contenidos de entretenimiento y televisión más importante del mundo, en octubre. EFE

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