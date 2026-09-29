Autoridades desmontan una red que vendía identidades colombianas falsas a extranjeros

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Bogotá, 29 sep (EFE).- La Policía colombiana capturó a 15 personas, entre ellas cuatro funcionarios públicos, por su presunta participación en una red transnacional que vendía documentos de identidad colombianos a extranjeros para facilitar su viaje a Estados Unidos y Europa, informó este martes la institución.

La operación, denominada Apócrifo y desarrollada de manera simultánea en varias ciudades del país, permitió detener a 12 ciudadanos colombianos y tres dominicanos por los delitos de "tráfico de migrantes, concierto para delinquir y acceso abusivo a un sistema informático", entre otros.

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La investigación fue realizada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), en coordinación con la Fiscalía y con el apoyo de autoridades estadounidenses, Migración Colombia, la Registraduría Nacional y la Policía española.

Según las autoridades, la red captaba principalmente a ciudadanos de República Dominicana y Venezuela para proporcionarles la nacionalidad colombiana mediante registros civiles de nacimiento, cédulas y pasaportes falsos.

Para ello, presuntamente contaba con la colaboración de tres funcionarios de la Registraduría en Bogotá y Barranquilla, quienes "aprovechaban sus cargos para omitir requisitos de ley, ingresar al sistema biométrico, registrar huellas y expedir cédulas de ciudadanía adulteradas".

Además fue capturada una funcionaria de la Oficina de Pasaportes de la Gobernación del Huila (suroeste), acusada de formalizar y entregar pasaportes con base en cédulas fraudulentas.

La organización cobraba hasta 7.000 dólares por cada paquete de documentos, según la complejidad del trámite, indicó la Policía en un comunicado.

El procedimiento incluía recibir a los extranjeros en Colombia y alojarlos temporalmente mientras se coordinaban visitas a notarías y registradurías.

Allí, miembros de la red se hacían pasar por sus padres biológicos y presentaban declaraciones juramentadas falsas y documentos apócrifos para obtener registros civiles de nacimiento.

Una vez obtenida la documentación, los beneficiarios viajaban hacia Estados Unidos y Europa mediante rutas terrestres y aéreas que incluían conexiones en Ecuador, Perú y Brasil.

"Entre los beneficiarios de estas identidades falsas figuran personas con antecedentes por narcotráfico y delitos federales como lavado de activos en Estados Unidos", señaló el director de la Dijin, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria.

Las autoridades identificaron como presunto líder de la organización a Wilson Gabriel Germosén Ramírez, alias Tito, un ciudadano dominicano que residía en Colombia desde 2017 y habría obtenido su propia identidad irregular en 2019.

Según la Policía, el hombre tenía antecedentes penales en su país y había sido deportado previamente de Estados Unidos por delitos relacionados con tráfico de armas y estupefacientes. EFE

(foto)(video)