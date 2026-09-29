AV. Oihane Hernández y Ainhoa Marín, novedades en la lista para los amistosos ante Estados Unidos

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La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, facilitó este martes la lista de convocadas para el doble amistoso del próximo mes de octubre ante los Estados Unidos, con las grandes novedades de Oihane Hernández (Orlando Pride) y Ainhoa Marín (Real Sociedad).

La lateral, que formó parte del equipo que fue campeón del mundo en 2023, llevaba mucho tiempo sin venir con la 'Roja' y la nueva seleccionadora la cita por primera vez, mientras que la delantera se estrena en una convocatoria con la Absoluta, en la que hay ausencias como las de Olga Carmona (PSG), Jana Fernández (London City) y Aitana Bonmatí (FC Barcelona), esta última recién salida de lesión.

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La actual campeona del mundo ya logró su clasificación para el Mundial de Brasil del año que viene, cita que comenzará a preparar con este doble duelo contra una potencia como los Estados Unidos, a la que visitará en su país para medirse en el Audi Field de Washington el viernes 10 (20.30 hora peninsular española) y el martes 13 en el Subaru Park de Chester, a las afueras de Filadelfia (01.00 del miércoles en España).

--CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN.

PORTERAS: Cata Coll (FC Barcelona), Adriana Nanclares (Athletic Club) y Misa Rodríguez (Arsenal).

DEFENSAS: Laia Codina (West Ham United), María Méndez y Eva Navarro (Real Madrid), Irene Paredes (FC Barcelona), Ona Batlle (Arsenal), Mapi León y Lucía Corrales (London City), Oihane Hernández (Orlando Pride) y Andrea Medina (Manchester United).

CENTROCAMPISTAS: Alexia Putellas (London City), Patri Guijarro y Clara Serrajordi (FC Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal), Clara Pinedo (Athletic Club) y Fiamma Benítez (Atlético de Madrid).

DELANTERAS: Athenea del Castillo (Real Madrid), Vicky López y Claudia Pina (FC Barcelona), Salma Paralluelo (Olympique Lyon), Edna Imade (Bayern de Múnich), Ornella Vignola (Everton) y Ainhoa Marín (Real Sociedad).