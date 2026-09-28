Trump niega haber ofrecido aliviar sanciones o descongelar fondos para un acuerdo con Irán

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Washington, 28 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este lunes haber ofrecido aliviar sanciones económicas o descongelar fondos a Irán a cambio de que tome medidas concretas respecto a su programa nuclear, negando lo asegurado poco antes por el medio digital Axios.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump calificó de falsa la información publicada por Axios y aseguró: "Axios acaba de publicar una historia que dice que Trump ofreció alivio de sanciones y fondos congelados a Irán. Esto es falso".

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El mandatario añadió que la información de Axios era un "engaño" utilizado únicamente para satisfacer lo que él denomina como el "Síndrome de Delirio Anti-Trump" y exigió al medio que retirara "inmediatamente" la información.

La información de Axios sostiene, citando a un funcionario estadounidense, que Trump ofreció a Irán alivio de las sanciones económicas y el acceso a fondos iraníes congelados a cambio de que Teherán adoptara medidas concretas respecto a su programa nuclear.

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Según esa versión, cualquier alivio estaría condicionado al cumplimiento de compromisos relacionados con la cuestión nuclear.

El mensaje en redes del presidente republicano se produce mientras Washington y Teherán mantienen abiertos contactos indirectos, con Catar como mediador, para tratar de reanudar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, aunque existen versiones contradictorias sobre una posible nueva ronda futura de conversaciones en Nueva York.

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La delegación iraní ha negado que tenga previsto reunirse con representantes estadounidenses y ha señalado que espera una respuesta de Washington transmitida por Catar.

Las últimas encuestas muestran la creciente impopularidad de la guerra iniciada por Trump e Israel contra Irán debido a los efectos en la subida de los combustibles, un factor que puede pesar negativamente en las posibilidades de los republicanos en las elecciones de medio mandato de noviembre, donde se juegan mantener sus exiguas mayorías en las dos cámaras de Congreso. EFE

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